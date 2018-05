Samotny atak Fromme'a. Wciąż może wygrać Giro





Foto: PAP/EPA/DANIEL DAL ZENNARO | Video: PAP/EPA Giro pędzi dalej, zostało jeszcze kilka etapów

Brytyjczyk Christopher Froome (Sky) wygrał w sobotę 14., górski etap Giro d'Italia z metą na Monte Zoncolan. Na drugim miejscu, ze stratą sześciu sekund, finiszował rodak zwycięzcy Simon Yates (Mitchelton-Scott), który obronił koszulkę lidera.

Bardzo trudny finałowy podjazd porwał czołową grupę, a zawodnicy dojeżdżali do mety pojedynczo, w sporych odstępach. Ponad dwie minuty stracił w sobotę Włoch Fabio Aru (UEA-Team Emirates), tracąc szanse na wysoką lokatę w końcowej klasyfikacji.

Zaatakował samotnie

Wygrał etap, przegrał z chorobą. Rezygnacja w Giro Tim Wellens... czytaj dalej » Froome, który na dotychczasowych górzystych odcinkach tracił nieco do najlepszych wspinaczy i plasował się poza czołową dziesiątką w klasyfikacji generalnej, wykorzystał legendarny podjazd, uznawany za jeden z najtrudniejszych w Europie, aby pokazać, że nadal liczy się w walce o końcowe zwycięstwo.

Zaatakował samotnie z prowadzącej grupki i szybko odskoczył na kilkanaście sekund. Jadący w różowej koszulce Yates podjął próbę pościgu za kolarzem Sky, stopniowo odrabiając dystans i choć nie zdołał go doścignąć, znacznie zniwelował straty.

Froome dzięki udanej akcji awansował w klasyfikacji na piąte miejsce i traci do prowadzącego 3.10. Lider powiększył natomiast przewagę nad najbliższymi rywalami - ubiegłoroczny triumfator Tom Dumoulin (Sunweb) stracił do Yatesa pół minuty, trzeci na mecie w Zoncolan Włoch Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) - 20 sekund, a Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) blisko 40.

Znów góry

Tempa podjazdu nie wytrzymał między innymi Ekwadorczyk Richard Carapaz, tracąc białą koszulkę lidera klasyfikacji młodzieżowej na rzecz czwartego na mecie Kolumbijczyka Migela Lopeza.



Niedzielny odcinek z Tolmezzo do Sappady, z czterema górskimi premiami i podjazdem do mety, ma 176 km. Po nim zaplanowano dzień odpoczynku.



Wyniki 14. etapu (San Vito al Tagliamento - Monte Zoncolan, 186 km)



1. Christopher Froome (W. Brytania/Sky) 5:25.31

2. Simon Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) strata 6 s

3. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) 23

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 25

5. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 37

6. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 42

7. Wout Poels (Holandia/Sky) 1.07

8. Sebastian Reichenbach (Szwajcaria/Groupama-FDJ) 1.19

9. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 1.35

10. Michael Woods (Kanada/Education First) 1.43



klasyfikacja generalna po 14 etapach:



1. Simon Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) 61:19.51

2. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 1.24

3. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) 1.37

4. Thinaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 1.46

5. Christopher Froome (W. Brytania/Sky) 3.10

6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 3.42

7. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 3.56

8. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 4.04

9. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 4.29

10. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe) 4.43