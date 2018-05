Włoch najszybszy na mecie Giro. Za nim Mareczko





Elia Viviani (Quick-Step Floors) wygrał drugi etap 101. edycji kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Drugi był Włoch polskiego pochodzenia Jakub Mareczko (Wilier Triestina), a trzeci - Irlandczyk Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

Liderem klasyfikacji generalnej został Australijczyk Rohan Dennis (BMC). Prowadzący po pierwszym etapie Holender Tom Dumoulin (Sunweb), ubiegłoroczny triumfator, ma do niego sekundę straty.



Viviani okazał się najlepszy w sprincie przed metą 167-kilometrowego etapu z Hajfy do Tel Awiwu. Początkowo Włoch był przyblokowany przez grupę innych kolarzy, ale gdy do przodu zdecydowanie ruszył urodzony w Jarosławiu Mareczko, Viviani przecisnął się za nim. Kilka sekund później Mareczko stracił impet, a jego rodak bez problemu wykończył sprint i niezagrożony minął linię mety.

"Spokojnie, jesteśmy z tobą"

- Usiadłem na kole Bennettowi. Inni się zawahali, ale wiedziałem, że w końcu ktoś musi coś zrobić i byłem na to gotowy. Kiedy ruszył Mareczko, trzymałem się jego i zacząłem swój sprint. Najważniejsze okazało się odczytanie zamiarów innych - powiedział Viviani, cytowany w serwisie "Cycling News".



Dennis uzyskał bonifikatę za udany sprint na jednym z odcinków trasy.



- Muszę podziękować mojemu zespołowi. Nie chciałem się dziś ścigać w sprincie, bo wiedziałem, że to wymaga wielkiej pracy od reszty chłopaków. Ale oni powiedzieli: "Spokojnie, jesteśmy z tobą" - relacjonował na mecie Australijczyk.



W wyścigu, po raz pierwszy od 2001 roku, nie startują polscy kolarze.



W niedzielę kolarze będą mieli do pokonania 229 km z Beer Szewy do Ejlatu. Na tym skończy się izraelska część trasy. W poniedziałek jest dzień przerwy w imprezie, a od wtorku zaczyna się rywalizacja na Sycylii.

Szczęśliwy Viviani na podium



Wyniki drugiego etapu, Hajfa - Tel Awiw (167 km):

1. Elia Viviani (Włochy/Quick-Step Floors) 3:51.20

2. Jakub Mareczko (Włochy/Wilier Triestina)

3. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe)

4. Niccolo Bonifazio (Włochy/Bahrain-Merida)

5. Sacha Modolo (Włochy/Education First)

6. Clement Venturini (Francja/AG2R La Mondiale)

7. Ryan Gibbons (RPA/Dimension Data)

8. Manuel Belletti (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec)

9. Baptiste Planckaert (Belgia/Katiusza-Alpecin)

10. Jean-Pierre Drucker (Luksemburg/BMC) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja generalna:

1. Rohan Dennis (Australia/BMC) 4:03.21

2. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) strata 1 s

3. Victor Campenaerts (Belgia/Lotto Soudal) 3

4. Jose Goncalves (Portugalia/Katiusza-Alpecin) 13

5. Alex Dowsett (W. Brytania/Katiusza-Alpecin) 17

6. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 19

7. Simon Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) 21

8. Maximilian Schachmann (Niemcy/Quick-Step Floors) 22

9. Tony Martin (Niemcy/Katiusza-Alpecin) 28

10. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) ten sam czas