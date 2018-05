Giro wystartowało w Jerozolimie. Obrońca tytułu liderem, kraksa faworyta





Foto: EPA/ATEF SAFADI | Video: PAP/EPA Dumoulin zaczął Giro od wygranej

Ubiegłoroczny zwycięzca wyścigu Holender Tom Dumoulin wygrał w Jerozolimie pierwszy etap kolarskiego Giro d'Italia. Holender wyprzedził o dwie sekundy Australijczyka Rohana Dennisa i Belga Victora Campenaertsa.

Pierwszy etap to jazda indywidualna na czas (9,7 km). 27-letni Dumoulin wystartował na trasę prowadzącą ulicami Jerozolimy jako ostatni ze 175 kolarzy i uzyskał czas 12.02 min.

Źródło: EPA/ABIR SULTAN Tom Dumoulin świętuje

- Czułem się ostatnio bardzo dobrze, a dzisiaj było wspaniale. Wydarzyło się wszystko, czego pragnąłem: wywalczyłem pierwsze miejsce i zyskałem przewagę nad rywalami. Trasa była dla mnie znakomita - bardzo techniczna, z wieloma zakrętami - powiedział na mecie obrońca trofeum.

Jeden z faworytów Chris Froome miał kraksę podczas jazdy treningowej przed piątkowym etapem. Doznał obrażeń prawej strony ciała oraz rozcięcia kolana, ale szybko podniósł się i został opatrzony przez lekarzy ekipy Sky. Na mecie rywalizacji uzyskał 21. czas, tracąc do zwycięzcy 37 sekund.

Brytyjczyk nie startował we włoskim wyścigu od 2010 roku. W minionym sezonie triumfował w Tour de France (po raz czwarty) i Vuelta a Espana, a zwycięstwem w tegorocznym Giro skompletowałby swoisty hat-trick. Nikt nie wygrał tych trzech wyścigów w jednym sezonie, a dwóch kolarzy odniosło co najmniej trzy zwycięstwa z rzędu, ale w ciągu dwóch lat: Belg Eddy Merckx - cztery (Giro, Tour, Vuelta, Giro w 1972/73) oraz Francuz Bernard Hinault - (Giro, Tour, Vuelta 1982/83).

Źródło: EPA/ABIR SULTAN Na co stać Froome'a?

Jeszcze zostają na Ziemi Świętej

W wyścigu, po raz pierwszy od 2001 roku, nie startują polscy kolarze. Tegoroczny Giro d'Italia, odbywający się po raz 101., jest pierwszym w historii wyścigiem zaliczanych do kategorii wielkich tourów (także Tour de France i Vuelta a Espana), którego część etapów rozgrywana jest poza Europą.



Zawodnicy pozostaną w Izraelu jeszcze dwa dni. W sobotę będą się ścigać na trasie z Hajfy do Tel Awiwu (167 km), a w niedzielę z Beer Szewy do Ejlatu (229 km). W poniedziałek jest dzień przerwy w imprezie, a od wtorku zaczyna się jej sycylijska część.



Wyniki I etapu, Jerozolima - Jerozolima (indywidualnie na czas, 9,7 km):

1. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 12.02

2. Rohan Dennis (Australia/BMC) strata 2 s

3. Victor Campenaerts (Belgia/Lotto) ten sam czas

4. Jorge Goncalves (Portugalia/Katiusza) 12

5. Alex Dowsett (W. Brytania/Katiusza) 16

6. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 18

7. Simon Yates (W. Brytania/Mitchelton) 20

8. Maximilian Schachmann (Niemcy/Quick-Step) 21

9. Tony Martin (Niemcy/Katiusza) 27

10. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain Merida) ten sam czas

...

21. Chris Froome (W. Brytania/Sky) 37