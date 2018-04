Froome pojedzie w Giro. "Wiem, że to ryzykowny krok"





Chris Froome będzie liderem grupy Sky w rozpoczynającym się 4 maja w Jerozolimie Giro d'Italia. Blisko 33-letni Brytyjczyk walczy o oczyszczenie swojego imienia po aferze dopingowej, która wybuchła pod koniec 2017 roku.

13 grudnia Międzynarodowa Unia Kolarska oraz grupa Sky poinformowały, że w próbce moczu, pobranej od Froome'a 7 września, po 18. etapie Vuelta a Espana, stwierdzono podwyższony poziom salbutamolu, leku na astmę rozszerzającego oskrzela.

Wygrać i Giro

Kolarz nie do zdarcia. Pojedzie w dwudziestym z rzędu wielkim tourze Australijski... czytaj dalej » Brytyjczyk miał w organizmie dwa razy wyższe stężenie tej substancji (2000 nanogramów na mililitr) od dozwolonego. W obronie zawodnika stanęła jego ekipa, stwierdzając, że "Chris choruje na astmę od dzieciństwa i używa inhalatora", że żadna z 20 pozostałych próbek nie wzbudzała wątpliwości i że w ostatnim tygodniu wyścigu miał większe problemy zdrowotne, dlatego za poradą lekarza zastosował zwiększoną dawkę salbutamolu.



Froome cały czas zapewnia, że jest niewinny. Nie został zawieszony i ma prawo startować, w jego sprawie trwa śledztwo.



Kolarzem jest wielce utytułowanym, na koncie ma cztery triumfy w klasyfikacji generalnej Tour de France i dwa brązowe medale olimpijskie. W Giro nie widziano go od sezonu 2010. Skąd decyzja, by tym razem stanąć do rywalizacji?



- Wiem, że to ryzykowny krok, mając w perspektywie późniejszy udział w Tourze, ale żałowałbym do końca życia, gdybym nie spróbował powalczyć i w tej imprezie. Bardzo chciałbym ją wygrać - oświadczył Brytyjczyk.



Barwy Sky reprezentują Michał Kwiatkowski, Michał Gołaś i Łukasz Wiśniowski, jednak żaden z nich nie znalazł się w zgłoszonej ósemce.