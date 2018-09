Kolejny sprint i wygrana. Włoch nie do pobicia





Foto: PAP/EPA/MANUEL BRUQUE | Video: PAP/EPA Viviani po raz drugi najszybszy we Vuelcie

Włoch Elia Viviani (Quick-Step) wygrał w miejscowości Fermoselle, po finiszu z peletonu, dziesiąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana. Czerwoną koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Simon Yates (Michelton-Scott).

Viviani wyprzedził trzykrotnego mistrza świata Słowaka Petera Sagana (Bora-Hansgrohe) oraz swojego rodaka Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo).



Włoch triumfował wcześniej na trzecim odcinku w Alhaurin de la Torre, gdzie za jego plecami finiszowali Nizzolo i Sagan.



Hiszpan z patentem na Vueltę. Kwiatkowski poobijany, ale dzielny Michał... czytaj dalej » Słowak wciąż jest bez zwycięstwa w tegorocznej edycji Vuelty. We wtorek po raz trzeci uplasował się na drugim miejscu, wyraźnie przegrywając z Vivianim.



Michał Kwiatkowski (Sky) był 47., a Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) - 114. Obaj zostali sklasyfikowani w tym samym czasie, co zwycięzca.

Najlepszy czas w karierze

- To był jeden z moich lepszych sprintów w tym sezonie. Wszystko było idealne. Wydaje mi się, że to najlepszy moment w mojej karierze. Czuję się znakomicie i mam wiele energii, by walczyć o kolejne sukcesy etapowe - powiedział Viviani reporterowi Eurosportu.



29-letni włoski sprinter odniósł 66. zwycięstwo w zawodowej karierze. W dorobku ma m.in. pięć wygranych etapów w Giro d'Italia i dwa triumfy w klasyku w Hamburgu. Jest też mistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro w torowym wieloboju - omnium.



Rozegrany po dniu przerwy etap w regionie Kastylia i Leon miał spokojny przebieg i nie przyniósł żadnych zmian w czołówce klasyfikacji generalnej. Yates wciąż wyprzedza dwóch kolarzy grupy Movistar: o sekundę Hiszpana Alejandro Valverde oraz o 14 sekund Kolumbijczyka Nairo Quintanę. Kwiatkowski nadal zajmuje 15. lokatę, a Majka - 23.



W środę kolarze wjadą do Galicji. Jedenasty odcinek, o profilu pofałdowanym, zakończy się w miejscowości Luintra, gdzie w 2016 roku triumfował obecny lider wyścigu Simon Yates. Było to dotychczas jego jedyne zwycięstwo etapowe we Vuelcie.





Wyniki 10. etapu, Salamanka – Fermoselle (177 km):

1. Elia Viviani (Włochy/Quick-Step) - 4:08.08

2. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

3. Giacomo Nizzolo (Włochy/Trek-Segafredo)

4. Nelson Soto (Kolumbia/Caja Rural)

5. Marc Sarreau (Francja/Groupama-FDJ)

6. Danny van Poppel (Holandia/LottoNL-Jumbo)

7. Ivan Garcia (Hiszpania/Bahrain-Merida)

8. Jon Aberasturi (Hiszpania/Euskadi-Murias)

9. Simone Consonni (Włochy/UAE Team Emirates)

10. Matteo Trentin (Włochy/Mitchelton-Scott)

...

47. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky)

114. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja generalna:

1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 41:03.00

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) strata 1 s

3. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 14

4. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 16

5. Jon Izagirre (Hiszpania/Bahrain-Merida) 17

6. Tony Gallopin (Francja/AG2R) 24

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 27

8. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 32

9. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) 43

10. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 47

...

15. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 2.10

23. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 5.44