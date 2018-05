Hat-trick zbieracza punktów. Viviani znowu najlepszy w Giro





Włoch Elia Viviani z ekipy Quick-Step wygrał w miejscowości Nervesa della Battaglia 13. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Viviani odniósł trzecie zwycięstwo etapowe w tegorocznej edycji Giro, a czwarte w karierze. Najszybciej finiszował z peletonu, wyprzedzając Irlandczyka Sama Bennetta (Bora-Hansgrohe) oraz Holendra Danny'ego van Poppela (LottoNL-Jumbo).

Nie zmieniają koszulek

Piątkowy zwycięzca umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji punktowej. Fioletową koszulkę lidera wywalczył już w Izraelu, gdzie wygrał etapy do Tel Awiwu i Ejlatu.



W klasyfikacji generalnej czołówka nie drgnęła. Yates wciąż ma przewagę 47 sekund nad zwycięzcą ubiegłorocznego Giro Holendrem Tomem Dumoulinem (Sunweb), a trzeci, ze stratą 1.04, jest Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).



W sobotę kolarze wjadą w Alpy Karnickie. Po pokonaniu czterech przełęczy będą się wspinać do mety na Monte Zoncolan.



Wyniki 13. etapu Giro:



1. Elia Viviani (Włochy/Quick-Step Floors) - 3:56.25

2. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe)

3. Danny van Poppel (Holandia/LottoNL-Jumbo)

4. Sacha Modolo (Włochy/Education First)

5. Ryan Gibbons (RPA/Dimension Data) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:



1. Simon Yates (Wielk Brytania/Mitchelton-Scott) - 55:54.20

2. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 47 s

3. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 1.04

4. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) 1.18

5. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 1.56

6. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 2.09

7. Rohan Dennis (Australia/BMC) 2.36

8. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 2.54

9. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe 2.55

10. Fabio Aru (Włochy/UAE Team Emirates) 3.10