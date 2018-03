"Wpadały na krawężniki, rozbijały się o słupy". Kolarski wyścig niczym "rzeźnia"





Foto: East News | Video: PAP/EPA/Twitter Van Dijk wygrała u pań, Lampaert u panów

Deszcz, zimno, kostka brukowa, podjazdy nawet 15-procentowe, kraksy - na to wszystko musiały być przygotowane kolarki startujące w wyścigu Dwars Door Vlaanderen. - To była prawdziwa rzeźnia. Potwornie ciężki wyścig - przyznała potem olimpijka z Rio Daria Pikulik, której udało się dojechać do mety w Waregem.

Zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn start w wyścigu Dwars Door Vlaanderen był ostatnim sprawdzianem przed klasykiem Dookoła Flandrii, najbardziej prestiżowym wyścigiem jednodniowym we flamandzkiej części Belgii, który odbędzie się w Niedzielę Wielkanocną.

Panie wystartowały z Thielt, miasteczka w pobliżu granicy z Francją, wyzwolonego 8 września 1944 roku przez pancerniaków gen. Stanisława Maczka. Po raz pierwszy w wyścigu World Tour i w tak doborowej stawce startowała polska drużyna - BCM Nowatex Ziemia Darłowska. Dla podopiecznych trenera Marcina Adamowa był to bardzo trudny sprawdzian. Deszcz, zimno, liczne kraksy i coraz mocniejsze tempo rywalek zmusiły do zejścia z trasy pięć zawodniczek z Darłowa. Źródło: Instagram/Daria Pikulik Daria Pikulik w akcji

"Kałuża krwi, rozbite okulary"

- To była prawdziwa rzeźnia. Potwornie ciężki wyścig - powiedziała Aleksandra Kowalska. Została z tyłu w ostatniej grupce, tzw. gruppetto, do której szybko zbliżał się peleton mężczyzn, startujących w Dwars Door Vlaanderen z miasta Roeselare. Na 95. kilometrze sędziowie nakazali jej i innym kolarkom z tej grupki zjechać z trasy.



Oczekując na start kolarki trzęsły się z zimna. Było 8 stopni Celsjusza, deszcz siekł niemiłosiernie. Do mety w Waregem miały 118 km, a po raz pierwszy przejeżdżały przez finisz na 38. kilometrze. Wtedy wycofała się pierwsza z zawodniczek z Darłowa, Agata Średzińska. - Zobaczyłam dużą kałużę krwi, doszczętnie rozbite okulary. Nie wiem, która z dziewczyn ucierpiała. Naprawdę się przestraszyłam - przyznała.

Zatrzymała ją duża kraksa. - Nie było jak objechać zawodniczek leżących na szosie. Gdy wreszcie je minęłam, musiałam z całych sił gonić peleton i się nie udało. Inne moje koleżanki też to spotkało – dodała.



W czołówce pozostała tylko Pikulik, olimpijka z Rio de Janeiro. Odpadła z niej około 25 km przed metą, gdy na podjeździe tempo podkręciły zawodniczki niemieckiej ekipy Sunweb. - Bardzo dużo kraks. Dziewczyny wpadały na krawężniki, rozbijały się o słupy. Niektóre uderzały w nie twarzą. Jakaś Włoszka w taki sposób paskudnie się rozbiła. Strasznie to wyglądało – opowiadała.

Źródło: Instagram/Elisa Balsamo Jedną z poszkodowanych była Elisa Balsamo



Wyścig ukończyła na 87. miejscu, ze stratą blisko czterech minut do zwycięskiej Holenderki Ellen van Dijk (Sunweb).



Perfect day with @TeamSunweb! Super happy to win @DwarsdrVlaander after a hard finale together with @floortjemackaij in the break pic.twitter.com/i1gxxQ8Byy — Ellen van Dijk (@ellenvdijk) March 28, 2018





- Generalnie jestem zadowolony. Dziewczynom nic złego się nie stało, żadna mocniej nie ucierpiała, nabrały doświadczenia, wiedzy, mądrości i to zaprocentuje w przyszłości. Do mety dojechała wprawdzie tylko Daria Pikulik, pozycja odległa, ale to był jej pierwszy wyścig szosowy w sezonie – ocenił trener drużyny z Darłowa Marcin Adamów.

- Ukończenie wyścigu w tak trudnych warunkach już jest sukcesem. Połowa peletonu wycofała się, a rywalizowaliśmy z tak mocną stawką, że mocniejszej w kolarstwie kobiecym już nie ma – dodał.

Małgorzata Jasińska (Movistar) była siódma, a Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) - ósma, obie ze stratą 55 sekund.

Powtórka sprzed roku

Mężczyźni ścigali się na 180-kilometrowej trasie ze startem w Roeselare, z 12 wzniesieniami i trzema dłuższymi odcinkami bruku. Tak jak u pań, zadania nie ułatwiał rzęsisty deszcz, towarzyszący kolarzom przez cały wyścig. Wie coś o tym chociażby belgijski kolarz Wout van Aert, który zaliczył wywrotkę.



Watch: Wout van Aert clips moto rider and ends up in a field during Dwars Door Vlaanderen (video) https://t.co/el0TJS2ClY via @cyclingboomer#cyclingpic.twitter.com/qK16lDe5CI — Boomer Cycling (@CyclingBoomer) March 28, 2018





Stawka zaczęła się zmniejszać wraz z pierwszymi podjazdami, tuż za półmetkiem. Najszybszy okazał się Belg Yves Lampaert z ekipy Quick-Step, powtarzając ubiegłoroczny sukces.

Źródło: EPA/OLIVIER HOSLET Yves Lampaert był najszybszy



Wyniki Dwars Door Vlaanderen:



mężczyźni, Roeselare – Waregem (180 km):

1. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step) – 4:09.40

2. Mike Teunissen (Holandia/Sunweb) strata 2 s

3. Sep Vanmarcke (Belgia/Education First)

4. Edvald Boasson Hagen (Norwegia/Dimension Data)

5. Mads Pedersen (Dania/Trek Segafredo) ten sam czas

6. Zdenek Stybar (Czechy/Quick-Step) 29 s

7. Tiesj Benoot (Belgia/Lotto Soudal) 30

8. Greg Van Avermaet (Belgia/BMC) 59

9. Niki Terpstra (Holandia/Quick-Step)

10. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo) ten sam czas

…

61. Łukasz Wiśniowski (Polska/Sky) 6.47

. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) – nie ukończył



kobiety, Thielt – Waregem (118 km):

1. Ellen van Dijk (Holandia/Sunweb) – 3:30.24

2. Amy Pieters (Holandia/Boels-Dolmans) strata 55 s

3. Floortje Mackaij (Holandia/Sunweb)

4. Eugenia Bujak (Słowenia/BTC City Ljubljana)

5. Annemiek van Vleuten (Holandia/Mitchelton-Scott)

6. Ashleigh Moolman (RPA/Cervelo-Bigla)

7. Małgorzata Jasińska (Polska/Movistar)

8. Katarzyna Niewiadoma (Polska/Canyon-SRAM) ten sam czas

…

86. Katarzyna Pawłowska (Polska/Team Virtu) 3.52

87. Daria Pikulik (Polska/BCM Nowatex Ziemia Darłowska) ten sam czas