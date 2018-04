Nagły upadek i reanimacja na trasie wyścigu





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA W tym roku odbywa się 116. edycja wyścigu

Dramat podczas kolarskiego wyścigu Paryż-Roubaix. Belg Michael Goolaerts prosto z trasy został przetransportowany helikopterem do szpitala. Wcześniej kolarz stracił przytomność i potrzebna była reanimacja.

Paryż-Roubaix to najtrudniejszy z jednodniowych wyścigów. Nie bez kozery nazywany jest "Piekłem Północy". Trasa liczy 257 kilometrów, z czego ponad 50 to brukowane odcinki w miasteczkach i wśród polnych dróg północno-wschodniej Francji.



Kolarze jeżdżą w nim ze wzmocnionymi łańcuchami i kołami, z niedopompowanymi oponami. Wysmarowani są specjalnymi maściami chroniącymi przy ewentualnych upadkach. W niedzielę na jednym z pierwszych utwardzonych odcinków upadł Goolaerts, zawodnik grupy (Veranda-Willems Crelan).

Źródło: PAP/EPA Dramat z udziałem Goolaertsa

Masaż serca na jezdni

Jak podaje dziennik "L'Equipe", opierając się na relacjach świadków, 23-letni Belg przewrócił się, ale nie brał udziału w kraksie. Moment bezpośrednio po upadku zarejestrowały kamery. Na nagraniu widać, jak kolarzowi na skraju jezdni udzielana jest pomoc medyczna, wykonywany jest masaż serca.



BREAKING : rider Michael Goolaerts had a cardiac arrest and is on the way to the hospital #ParisRoubaix2018#Goolaertspic.twitter.com/o01lrbSp99 — TSR (@Snowman33000) 8 kwietnia 2018





"U Michaela doszło do zatrzymania krążenia i chwilowej utraty przytomności" - komunikat jego grupy jest zdawkowy.



Wiadomo jeszcze tylko tyle, że zawodnika helikopterem przetransportowano do szpitala w Lille.



Vive inquiétude sur l'état de santé du coureur belge Michael Goolaerts, qui a été hospitalisé et aurait été victime, selon plusieurs médias, d'un arrêt cardiaque https://t.co/6gImupQYiBpic.twitter.com/1FZVAM4LLO — L'ÉQUIPE (@lequipe) 8 kwietnia 2018









W wyścigu startuje dwóch Polaków: Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) i Przemysław Kasperkiewicz (Delko Marseille).