Dopingowicz Armstrong nie pojedzie w Belgii. "Względy rodzinne"





Foto: Kempton / Flickr (CC BY SA 2.0) | Video: tvn24 Armstrong przyznał się do dopingu (materiał z 18 stycznia 2013)

Były amerykański kolarz Lance Armstrong, zaproszony przez organizatorów na niedzielny wyścig klasyczny Dookoła Flandrii w roli gościa honorowego, poinformował we wtorek na Facebooku, że nie przyjedzie do Belgii. Jako powód podał względy rodzinne.

Armstrong miał obejrzeć końcówkę wyścigu z loży honorowej, a dzień wcześniej planował pojechać jako "zaproszona gwiazda" w zawodach z udziałem 2 tys. amatorów.

Zaproszenie słynnego dopingowicza na Tour de Flandres spotkało się z krytyką wielu osób ze świata kolarskiego. Organizatorzy wyścigu nie zmienili jednak zdania.

"Byłem zachwycony, że przyjadę do Belgii na wyścig Dookoła Flandrii i bardzo żałuję, że względy rodzinne nie pozwalają mi tam być i docenić ten bez wątpienia ekscytujący dzień" - wyjaśnił 46-letni Armstrong.









"Moja rodzina jest na pierwszym miejscu i na razie muszę być blisko nich. Będę śledzić wyścig z Teksasu. Chciałbym podziękować Wouterowi Vandenhaute za zaproszenie mnie do uczczenia tego kolarskiego monumentu" - dodał.

Źródło: Flickr / PoweriPics CC-BY-SA Armstrong wielokrotnie wygrywał Tour de France

Willa na sprzedaż

Jak podkreślają belgijskie media, 46-letni Teksańczyk zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, a podróż do Europy zbiega się w czasie z wystawieniem na sprzedaż jego willi w Austin.

Dwa lata temu cena rynkowa wybudowanej w 1924 roku i gruntownie odnowionej rezydencji, należącej wcześniej do zastępcy gubernatora Teksasu Bena Barnesa, wynosiła 8,25 milionów dolarów (6,6 miliona euro), ale dziś jej wartość spadła do 7,5 milionów dolarów (6 milionów euro).

W październiku 2012 roku Armstrong został dożywotnio zdyskwalifikowany przez Międzynarodową Unię Kolarską, głównie na podstawie zeznań byłych kolegów z grup zawodowych. Anulowano wszystkie jego wyniki, począwszy od 1 sierpnia 1998 roku, w tym siedem triumfów w Tour de France oraz brązowy medal olimpijski z Sydney w 2000 roku.

W wywiadzie udzielonym w styczniu 2013 roku dziennikarce Oprah Winfrey kolarz przyznał się, że przyjmował erytropoetynę (EPO) przed każdym z siedmiu zwycięskich startów w "Wielkiej Pętli".

Traci finansowo i wizerunkowo

Nowa broń w walce z mechanicznym dopingiem. Kontrole po największych wyścigach Międzynarodowa... czytaj dalej » Obecnie Amerykanin ponosi konsekwencje afery. W 2015 roku sąd w Dallas zobowiązał go do zwrotu firmie SCA Promotions dziesięciu milionów dolarów premii za zwycięstwa w Tour de France. Traci nie tylko finansowo, ale i wizerunkowo jako antybohater najgłośniejszego skandalu dopingowego w sporcie.

W kwietniu 2014 roku odebrano mu najwyższe francuskie odznaczenie - Legię Honorową. Dekret o "cofnięciu orderu", bo taką nadzwyczajną procedurę stosuje się wobec cudzoziemców, podpisał ówczesny prezydent Francois Hollande.



Także środowisko kolarskie traktowało Armstronga jako persona non grata. Tę praktykę chce przełamać Vandenhaute, który spotkał się z Teksańczykiem w ubiegłym roku w Waszyngtonie.



- On jest pogodzony z samym sobą. Oczywiście musimy walczyć z dopingiem w kolarstwie, a jeśli to możliwe, wykorzenić go. Ale nie można włożyć do grobu przeszłości, przeciwnie - trzeba ją przyjąć. Tacy kolarze jak Laurent Jalabert czy Richarde Virenque są regularnie honorowani. Nie rozumiem, dlaczego Armstrong czy Jan Ullrich też by nie mogli - podkreślił.

Kolejny "monument"

Dookoła Flandrii, drugi w sezonie "monument" po wyścigu Mediolan - San Remo, jest najważniejszym klasykiem w części flamandzkiej Belgii. Ostatnim sprawdzianem czołówki światowej przed tym wyścigiem będzie w środę Dwars Door Vlaandeeren z metą w Waregem.