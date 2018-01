Kwiatkowski zaczął ściganie. "Była noga i ochota na finisz"





Foto: PAP/EPA/MANUEL BRUQUE | Video: PAP/EPA Kwiatkowski zaczął sezon od 7. miejsca

Michał Kwiatkowski znowu jeździ. Kolarz grupy Sky w swoim pierwszym w sezonie starcie zajął siódme miejsce na otwarcie wyścigu kolarskiego Dookoła Walencji.

Etap z Oropesa El Mar do Peniscoli (191,4 km) wygrał po sprinterskim finiszu Holender Danny Van Poppel. 24-letni kolarz grupy LottoNL-Jumbo, który w dwóch poprzednich sezonach reprezentował grupę Sky, w spektakularny sposób zadebiutował w barwach holenderskiej ekipy Lotto.

Źródło: EPA/MANUEL BRUQUE To był znakomity debiut Van Poppela

Syn byłego znakomitego kolarza Jeana-Paula Van Poppela nie ukrywał radości na mecie. - Pierwszy wyścig i pierwsze zwycięstwo, jest super. Byłem zdenerwowany, bo dołączyłem do nowej ekipy. Tym bardziej się cieszę, bo dopiero się poznajemy i nie oczekiwano ode mnie wygranej - powiedział.

Tak jak zwycięzca

Znakomicie rozprowadzony przez kolegów Holender wyprzedził na finiszu Słoweńca Lukę Mezgeca i Belga Juergena Roelandtsa. Kwiatkowski finiszował na siódmej pozycji w takim samym czasie - 4:34.13 - co zwycięzca. Nie dziwi więc, że Polak jest zadowolony z jazdy. "Udany pierwszy start sezonu! Była noga i ochota na finisz" - czytamy na profilu facebookowym Kwiatkowskiego.





W pięcioetapowej imprezie, która zakończy się w niedzielę, uczestniczą także zawodnicy CCC Sprandi Polkowice. Najszybszy z nich Słoweniec Jan Tratnik zajął 26. miejsce z trzysekundową stratą do Van Poppela. Łukasz Owsian został sklasyfikowany na 70. pozycji - 7 s, a Kamil Gradek był 108. - 11 s.

Najpierw klasyk

Pierwszym tegorocznym celem kolarza brytyjskiej grupy Sky będzie klasyk Liege - Bastogne - Liege (22 kwietnia). Mistrz świata z 2014 roku zaznaczył niedawno, że wiosną skoncentruje się także na włoskich klasykach Strade Bianche i Mediolan - San Remo, w których triumfował w poprzednim sezonie.



Kalendarz startów będzie podobny do ubiegłorocznego, ale z jedną istotną różnicą. W lipcu chciałby ponownie ścigać się w Tour de France, a półtora miesiąca później we Vuelta a Espana. Do tej pory nie startował w dwóch wielkich tourach w jednym sezonie.