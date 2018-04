Not long to go now! Here are all the start times (UK) for today’s TT at #Itzulia@PavelSivakov - 13:51@jcastroviejo – 14:08@taogeoghegan – 14:17@dlogar – 14:25@Kwiato - 14:29

Vasil Kiryienka – 14:51@iamdlax – 15:28 pic.twitter.com/acv3DsYSsS