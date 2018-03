Złamane żebro Cavendisha. Kwiatkowski "przegrał z najlepszymi"





Foto: Mark Cavendish Twitter Cavendish mocno się poobijał

Michał Kwiatkowski z grupy Sky czwarty na drugim etapie kolarskiego wyścigu Tirreno-Adriatico. Peleton jechał już bez Marka Cavendisha, który w środę miał wypadek. W czwartek zespół kolarza poinformował, że w wyniku kraksy zawodnik złamał żebro.

W środę Cavendish upadł pięć kilometrów przed finiszem. Na metę dotarł w podartym kostiumie i z zakrwawioną twarzą. Wyglądał jak rasowy bokser.

Polski kolarz potrącony przez samochód. "Kask uratował mi życie" Polski kolarz... czytaj dalej » "Przewrócił się, jadąc 55 kilometrów na godzinę. Doznał wielu otarć i urazów tkanek miękkich: na kolanie, biodrze, rękach. Ma też sporo siniaków na twarzy" - napisał w oświadczeniu lekarz ekipy Dimension Data, Jarrad van Zuydam.

Brytyjczyk narzekał też na ból w klatce piersiowej. Zaraz po wyścigu został przewieziony do szpitala. Tam okazało się, że ma złamane siódme żebro. Mimo to, miał pojawić się już na drugim etapie. Ze względu na to, że przekroczył limit czasu na starcie ostatecznie nie stanął. Zwycięzca 30 etapów Tour de France został wycofany z rywalizacji.

Na razie jego sezon to pasmo niepowodzeń. "Cav" wystartował w Tirreno-Adriatico po dłuższej przerwie, spowodowanej upadkiem i kontuzją na starcie do pierwszego etapu Abu Dhabi Tour. Po wstrząśnieniu mózgu doszedł do siebie błyskawicznie.





UPDATE: @MarkCavendish has been ruled out of @TirrenAdriatico after fracturing a rib in a heavy crash today and finishing outside of the time limit.



: https://t.co/rQ5eSijCzi



: @modcyclingphotopic.twitter.com/PdOjIhRStu — Team Dimension Data (@TeamDiData) 7 marca 2018

Walka sprinterów

W czwartek wygrał Niemiec Marcel Kittel z grupy Katiusza. Drugie miejsce zajął Słowak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), a trzecie Włoch Giacomo Nizzolo (Trek). Wszyscy zostali sklasyfikowani z tym samym czasem co zwycięzca - 4:12.24.

Czwarte miejsce zajął Michał Kwiatkowski ze Sky. Polak otarł się o podium i był z siebie zadowolony. "Nie rozpaczam. Przegrałem sprint z najlepszymi na świecie" - napisał na Twitterze "Kwiato".





No hard feelings, when you lose a sprint to the best sprinters in the world Fourth on the stage, sixth in the GC