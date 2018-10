38-letni mistrz myśli o igrzyskach. "Jeszcze nie mam medalu olimpijskiego"





Valverde ze złotem do Tokio

Świeżo upieczony kolarski mistrz świata Alejandro Valverde nie planuje kończyć kariery. Jak poinformował, chce wziąć udział w igrzyskach w Tokio w 2020 roku.

Hiszpan, który niespodziewanie wygrał niedzielny wyścig ze startu wspólnego, w 2020 roku będzie miał 40 lat. Uskrzydlony jednak ostatnim zwycięstwem poinformował o swoich planach na przyszłość.

- Po takim sukcesie nie mogę teraz kończyć przygody. Zamierzam pojechać do Tokio. To byłyby moje piąte igrzyska. Jeszcze nie mam medalu olimpijskiego. Myślę, że to będzie dobry moment by powiedzieć "goodbye" - zdradził na stronie "Cycling Weekly". 38-letni mistrz świata. Valverde wreszcie złoty Czekał wieczność,... czytaj dalej »



Przed wyścigiem w Innsbrucku mało kto typował Valverde do zwycięstwa. Zawodnik radził sobie jednak znakomicie na górskiej blisko 260-kilometrowej trasie. Zdobyty przez niego medal był jego siódmym krążkiem, ale pierwszym złotym. Wcześniej miał w dorobku dwa srebrne i cztery brązowe.

W rozmowie z "Cyckling Weekly" skomentował swój triumf. - Prawda jest taka, że to, co się wydarzyło, jest nieprawdopodobne. Walczyłem o złoto przez wiele lat i wreszcie mam ten medal. Brakuje mi słów i nie wierzę w to, co się stało - przyznał kolarz.



Hiszpan do 2019 roku jest związany z grupą Movistar, jednak szefowie zespołu już wcześniej poinformowali, że może on być ich zawodnikiem tak długo jak tylko będzie chce.