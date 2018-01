Foto: Bartłomiej Zborowski / PAP Video: tvn24

Szef kolarstwa potwierdza: poważne oskarżenia

27.11 | - To bardzo poważne oskarżenia, ale o nich mówiło się od dziesięciu lat - prezes Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek jest zdziwiony, że afera obyczajowa w rządzonej przez niego dyscyplinie dopiero teraz wyszła na jaw. On sam, choć szefem polskiego kolarstwa jest od roku, nie ma sobie nic do zarzucenia.

