Kłopoty faworytów podczas Giro. Wicelider przegrał z alergią





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Yates od kilku etapów jedzie w różowej koszulce lidera

Słoweniec Matej Mohorić z grupy Bahrain-Merida zwyciężył w miejscowości Gualdo Tadino dziesiąty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Simon Yates z zespołu Mitchelton-Scott. Wielki pech dopadł drugiego w klasyfikacji Kolumbijczyka Estebana Chavesa.

Mohorić wyprzedził na finiszu towarzysza ucieczki Niemca Nico Denza (AG2R). Trzecie miejsce, ze stratą 34 sekund, zajął najszybciej finiszujący z pierwszej większej grupy Irlandczyk Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

Zaskakujące problemy

Morderczy podjazd na Giro. Lider odjechał rywalom Brytyjczyk Simon... czytaj dalej » W grupie tej ukończyli najdłuższy etap 101. edycji Giro (244 km) wszyscy liczący się zawodnicy. Wyjątkiem był przeżywający olbrzymi kryzys Kolumbijczyk Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), który do tej pory zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.



Chaves, zwycięzca etapu na Etnie, niespodziewanie został za peletonem już na pierwszym podjeździe na trasie i mimo że pomagało mu kilku kolegów z drużyny, jego strata systematycznie rosła. Jak wyjaśnił dyrektor sportowy Matt White, powodem słabszej dyspozycji Kolumbijczyka była alergia na pyłki. Do mety Chaves dojechał ponad 25 minut po zwycięzcy.

Dumoulin leżał

Lider wyścigu Yates, choć nie mógł liczyć na część drużyny, dobrze sobie poradził. Umocnił się nawet na prowadzeniu, zdobywając trzy sekundy bonifikaty na lotnym finiszu, na którym skutecznie skontrował Francuza Thibauta Pinot.



Niecałe 20 km przed metą kraksę miał z kolei zwycięzca ubiegłorocznego Giro Holender Tom Dumoulin. Na szczęście udało mu się szybko odrobić straty, dołączając do grupy faworytów wyścigu. W klasyfikacji generalnej, po wyeliminowaniu Chavesa, awansował na drugą pozycję i traci do Yatesa 41 sekund.



Zwycięzca etapu, 23-letni Mohorić, były mistrz świata juniorów, a potem młodzieżowców, jechał aktywnie przez cały etap. W Gualdo Tadino odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo etapowe w Giro i drugie w wielkim tourze - w ubiegłym roku wygrał jeden z odcinków Vuelta a Espana.



Wyniki 10. etapu:



1. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain-Merida) - 6:04.52

2. Nico Denz (Niemcy/AG2R La Mondiale) ten sam czas

3. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe) 34 s

4. Enrico Battaglin (Włochy/LottoNL-Jumbo)

5. Davide Ballerini (Włochy/Androni Giocattoli)

6. Mads Wuertz Schmidt (Dania/Katiusza)

7. Francesco Gavazzi (Włochy/Androni Giocattoli)

8. Jarlinson Pantano (Kolumbia/Trek-Segafredo)

9. Gianluca Brambilla (Włochy/Trek-Segafredo)

10. Jose Goncalves (Portugalia/Katiusza) ten sam czas



Klasyfikacja generalna:



1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 43:42.38

2. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 41 s

3. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 46

4. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) 1.00

5. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 1.23

6. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 1.36

7. Rohan Dennis (Australia/BMC) 2.08

8. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) ten sam czas

9. Michael Woods (Kanada/Education First) 2.28

10. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) 2.30