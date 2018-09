Hiszpan z patentem na Vueltę. Kwiatkowski poobijany, ale dzielny





Michał Kwiatkowski utrzymał 66-sekundową stratę do lidera Vuelta a Espana po ósmym etapie. Wyczyn godny podkreślenia, bo dzień wcześniej Polak mocno się poturbował. W sobotę wygrał Alejandro Valverde, który był najszybszy już drugi raz w tegorocznym wyścigu.

Twardziel Kwiatkowski. Upadł, wstał i ruszył w pościg Spory pech... czytaj dalej » Kwiatkowski (Sky) wywrócił się w piątek na ostatnich kilometrach etapu. W sobotę wystartował z obandażowanym lewym ramieniem i opatrunkiem na kolanie.

- Nie czuję się idealnie, ale takie jest kolarstwo. To nic poważnego, jakieś siniaki i zadrapania - uśmiechał się "Kwiato" przed ruszeniem w trasę.



Do bezpośredniej walki o etapowe zwycięstwo się nie włączył, ale utrzymał wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. Skończył 14. Drugi z Polaków Rafał Majka był 24.

Strata topnieje

W sobotę kolarze opuścili Andaluzję i wjechali w głąb kraju, z metą w Almaden w regionie Kastylia-La Mancha. 195-kilometrowy odcinek po finiszu z peletonu wygrał Valverde (Movistar), który nadrobił 10 sekund straty w klasyfikacji generalnej do lidera wyścigu Francuza Rudy'ego Molarda (Groupama - FDJ). Traci do niego 37 sekund.



Kwiatkowski dalej ma do niego minutę i sześć sekund straty, a Majka niespełna cztery i pół minuty.



W niedzielę dziewiąty etap wyścigu z Talavera de la Reina do La Covatilla (195 km).

Źródło: PAP/EPA Valverde (z prawej) najszybszy w sobotę



Wyniki 8. etapu:

1. Alejandro Valverde (Movistar) 4:35:54

2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

3. Danny von Poppel (LottoNL-Jumbo)

---

14. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky)

24. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) - wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja generalna po 8. etapie:

1. Rudy Molard (Groupama-FDJ) 31:20:34

2. Alejandro Valverde (Movistar) + 00:37

3. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) + 00:48

---

6. Michał Kwiatkowski (Sky) + 01:06

21. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) + 04:28