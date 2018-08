Koszulka odjechała z ucieczką. Kwiatkowski stracił prowadzenie we Vuelcie





Michał Kwiatkowski na piątym etapie Vuelta Espana finiszował w peletonie i stracił pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Czerwoną koszulkę przejmie od niego Francuz Rudy Molard. Wygrał Australijczyk Simon Clark.

Prowadzący z Granady do Roquetas de Mar etap liczył 188 kilometrów. Zawodnicy finiszowali płaskim odcinkiem, który poprzedzał stromy zjazd. Cała trasa była jednak zróżnicowana. Sporą szansę na wygraną mieli sprinterzy. Równie dobrze sukces mogła dać umiejętnie zaplanowana ucieczka.

Kwiatkowski objął prowadzenie w wyścigu po drugim dniu. W dwóch utrzymywał przewagę. W środę wyruszył na trasę z zapasem siedmiu sekund nad drugim zawodnikiem klasyfikacji generalnej. Nie szarżował. Trzymał się w peletonie, w którym tempo niemal od początku narzucali inni kolarze grupy Sky.

Dziewięć kilometrów przed metą, na wspomnianym płaskim finiszu, w ucieczce jechało dwóch kolarzy. W skromnej grupie goniącej czołówkę nie było Kwiatkowskiego. Był w niej za to Rudy Molard, który do pędzących w czubie tracił nieco ponad minutę. Peleton, w którym jechał Polak - około sześciu. Oznaczało to, że w wirtualnej klasyfikacji generalnej Francuz wyprzedzał go o kilkadziesiąt sekund.

Trzymali się razem

Mijały kolejne kilometry. Zbyt wiele się nie zmieniało. Na czele wyścigu pozostawało trzech zawodników - Alessandro De Marchi, Bauke Mollema i Simon Clarke. Ich przewaga nad resztą stawki topniała, ale nieznacznie.

Około trzech kilometrów przed metą kolarze Sky wzięli się do roboty. Na ich sygnał peleton depnął mocniej. Molard nie dał się dogonić, przed nim toczyła się walka o etapowe zwycięstwo. Najszybszy okazał się Simon Clarke, do końca walcząc z dwoma rywalami.

Peleton, w którym oprócz Kwiatkowskiego jechał też Rafał Majka, w końcu wpadł na metę. Zbyt późno, aby Polak zachował czerwoną koszulkę lidera. Na trasę szóstego etapu ruszy jako drugi zawodnik Vuelty. Ze stratą minuty i jednej sekundy do prowadzącego Francuza.