Dopadli Kwiatkowskiego na ostatnim podjeździe





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Kwiatkowski do piątego etapu był liderem Vuelty

Czternasty etap Vuelta a Espana i drugi dzień ścigania po Asturii dla Simona Yatesa (Mitchelton-Scott). Brytyjczyk się napracował i znów jest liderem ostatniego z największych wyścigów w sezonie. Długo na prowadzeniu był Michał Kwiatkowski, który zdecydował się na samotną ucieczkę.

Kwiatkowski jeszcze parę dni temu zapewniał, że nie będzie szalał w górach. Miał trzymać się faworytów, aby przypadkiem nie stracić kolejnych sekund do czołówki.



Plan zweryfikował, a zdecydować o tym miały problemy wewnątrz jego grupy. Tuż przed sobotnim startem wycofał się Dylan van Baarle, a w trakcie Pavel Sivakov. To jego pomocnicy w Vuelcie.



"Kwiato" zaryzykował na płaskim odcinku. Włączył piąty bieg i ledwie 10 kilometrów po starcie zabrał się z pięcioma innymi uciekinierami. W pewnej chwili nawet się od nich odłączył i zmierzał do mety zupełnie sam. W najlepszym momencie uzbierał 48 sekund przewagi nad grupą pościgową.

Nie wytrzymał

Jego zapas topniał. 13 kilometrów przed finiszem miał pół minuty przewagi nad grupą, której przewodził Hiszpan Alejandro Valverde. 10 kilometrów przed metą zrobiło się już 25 sekund, a przecież przed Polakiem, zdecydowanym zwolennikiem płaskich tras, był morderczy, ostatni z pięciu podjazdów tego dnia - Les Praeres. To czterokilometrowa wspinaczka z 13-procentowym średnim nachyleniem. To nie mogło się udać. Kwiatkowski został dogoniony jakieś trzy kilometry przed końcem.



Uaktywnili się najmocniejsi w rowerowej wspinaczce. Przez chwilę wśród nich był nasz Rafał Majka, który w piątek był drugi. W ośmioosobowej grupie walczącej o etapowe zwycięstwo było trzech Kolumbijczyków - Nairo Quintana (Movistar), Miguel Angel Lopez (Astana) i Rigoberto Uran (Education First).



Na nosie kolumbijskiej koalicji zagrał jednak najmocniejszy w sobotę Simon Yates, który zachował najwięcej sił na ostatnich metrach. Brytyjczyk odzyskał czerwoną koszulkę lidera wyścigu, choć przecież przed 14. etapem miał niemal minutę i 45 sekund straty do Hiszpana Jesusa Herrady (Cofidis).

Kwiatkowski dojechał na 30. miejscu, z sześciominutową stratą do zwycięzcy. Szybszy był Majka - 21., który przyjechał cztery minuty i 33 sekundy po Yatesie.

Źródło: PAP/EPA Simon Yates odzyskał koszulkę lidera

Wyniki 14. etapu (Cistierna - Les Praeres, 171 km):

1. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 4:19:27

2. Miguel Angel Lopez (Astana) + 00:02

3. Alejandro Valverde (Movistar)

---

21. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) + 04:33

30. Michał Kwiatkowski (Sky) + 06:00



Klasyfikacja generalna po 14. etapie:

1. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 59:11:18

2. Alejandro Valverde (Movistar) + 00:20

3. Nairo Quintana (Movistar) + 00:25

---

18. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) + 07:46

20. Michał Kwiatkowski (Sky) + 09:27