Majka uciekł najlepszym. Do końca walczył o zwycięstwo





Foto: East News | Video: PAP/EPA Majka drugi na 13. etapie

Vuelta a Espana wjechała wreszcie w góry i od razu uaktywnił się Rafał Majka. Polak do końca walczył o zwycięstwo, prowadził nawet na ostatnim podjeździe, ale zabrakło mu nieco sił w nogach. Wpadł na metę jako drugi.

Piątkowy etap z Candas do La Camperony (174,8 km) to pierwsza odsłona górskiego tryptyku. Pagórkowata trasa nie przyniosła jednak wielkiej selekcji i do finałowego podjazdu, osiem kilometrów przed metą, dojechała dość liczna grupa kolarzy.

19 proc. nachylenia

Francuz przechytrzył rywali. Vuelta ma nowego lidera Francuz Alexandre... czytaj dalej » Był w niej Majka, który wreszcie doczekał się swojego ulubionego terenu. Wciąż miał obok siebie kolegów z grupy Bora-Hansgrohe, mógł więc realnie myśleć o etapowym zwycięstwie. Na trzy kilometry przed kreską w czołówce wciąż trwały szachy. Kolarze spoglądali na siebie, jeszcze nikt nie chciał zaryzykować.

W końcu, jakieś dwa kilometry przed metą, Majka ruszył. Na plecach miał jednego z rywali, ale wyglądał na bardzo pewnego siebie, wciąż miał wiele sił. Kompan jego finalnego ataku jeszcze się zmienił - teraz był to Dylan Teuns (BMC), ale Polak zupełnie się nim przejmował. Pedałował w swoim tempie, jakby 19 proc. nachylenia zupełnie nie robiło na nim wrażenia.

Atak zza pleców

Kiedy wydawało się, że zwycięstwo przypadnie jednemu z nich, nagle zza pleców wyskoczył im Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias). Hiszpan zachował najwięcej sił i to on wpadł na metę jako pierwszy.

Majka urwał się Teunsowi i skończył drugi. Na doskoczenie do Rodrigueza nie starczyło mu sił. Stracił do niego 19 sekund. Sporo zyskał w klasyfikacji generalnej. Przesunął się z 24. na 18. miejsce. Przed piątkiem miał ponad osiem minut straty do lidera wyścigu Jesusa Herrady (Cofidis), a po etapie ma niespełna pięć minut. Hiszpan utrzymał czerwoną koszulkę.

Źródło: lavuelta.es Klasyfikacja Vuelty po 13. etapie