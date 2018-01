Żona Tomasza Mackiewicza: Zrobili wszystko, żeby pomóc. Moja wdzięczność nie ma dna





- Ja wiem, że wszyscy zrobili wszystko, żeby mu pomóc. Moja wdzięczność nie ma dna - mówiła na antenie TVN24 Anna Solska, żona zaginionego na Nanga Parbat Tomasza Mackiewicza. Próba podjęcia akcji ratunkowej 43-letniego himalaisty okazała się niemożliwa ze względu na fatalne warunki pogodowe.

- Jestem głęboko wdzięczna wszystkim, całemu zespołowi pod K2 - Adamowi, Denisowi i pozostałym wspinaczom, osobom, które były zaangażowane w pomoc - mówiła na antenie wzruszona żona himalaisty.

- Ta energia, jaką Tomek generuje wśród ludzi, i jego charyzma, to jest fenomenalne, to jest nie z tego świata. On wyzwala takie pokłady solidarności, dobra i miłości, że to się nie mieści w głowie - dodała.

Solska przyznała, że zdaje sobie sprawę s tego, że zrobiono wszystko, żeby pomóc jej mężowi.

- Cała akcja zespołu spod K2 też była nieprawdopodobna. Mogę powtarzać setki i tysiące razy, że bardzo dziękuję wszystkim, moja wdzięczność nie ma dna - wyraziła.

Pogoda uniemożliwiła akcję

Wyczerpana, ale uśmiechnięta. Elisabeth już pod opieką lekarzy Ocalała na... czytaj dalej » W sobotę czteroosobowa ekipa ratunkowa w składzie Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala i Jarosław Botor ruszyła spod szczytu K2 na Nanga Parbat, aby ratować zaginionego Mackiewicza i jej towarzyszkę Francuzkę Elisabeth Revol.

Bieleckiemu i Urubce udało się dotrzeć do himalaistki, które bezpiecznie przetransportowano do położonego niżej obozu. Akcja ratownicza znajdującego się znacznie wyżej Mackiewicza okazała się niemożliwa ze względu na fatalne warunki pogodowe.

- Niestety, warunki się pogarszają, wiatr na górze się wzmaga, jego prędkość dochodzi do 80 km na godzinę. Prognozy nie są optymistyczne, zapowiadane są na wieczór opady, a nawet burza śnieżna. W tej sytuacji akcja ratunkowa po Tomasza nie możliwa - oznajmił w nocy z soboty na niedzielę kierownik komitetu organizacyjnego narodowej wyprawy na K2 Janusz Majer.

Siódmy raz na Nangę

Mackiewicz po raz siódmy podjął próbę zdobycia zimą Nanga Parbat, a Revol po raz czwarty. Tym razem wyruszyli we dwójkę, działali w stylu alpejskim, sportowym, bez żadnego wsparcia ze strony tragarzy oraz nie mając tlenu w butlach.



20 stycznia rozpoczęli wspinaczkę na wierzchołek, ale ostatecznie zeszli do obozu drugiego. 22 stycznia z nadesłanego przez Francuzkę SMS wynikało, że są w obozie trzecim, planują wyjście wyżej i atak szczytowy 25 stycznia. Tego dnia byli na wysokości około 8000 m i - według niektórych źródeł - stanęli na wierzchołku. W południe chmury przesłoniły kopułę szczytową, a polsko-francuska para w odwrocie utknęła na wysokości ok. 7400 m.

