Ratował Polaków, Koronę Himalajów zdobył ekspresowo. Wyprawa straciła czołowego alpinistę świata





»

Denis Urubko zrezygnował z dalszego udziału w polskiej narodowej wyprawie zimowej na K2. Jak podkreślił kierownik przedsięwzięcia Krzysztof Wielicki, koledzy i tak nie chcieliby już współpracować z 44-latkiem po tym, jak dwa dni temu na własną rękę ruszył na szczyt. Nie zmienia to faktu, że wyprawa straciła mocnego członka zespołu. To zresztą bardzo ciekawa i niejednoznaczna postać.

- Urubko jest dobrze zaaklimatyzowany i bardzo sprawny. Jest świetny. Daję mu szanse na wejście. Bo to jest naprawdę mocny zawodnik. To czołowy alpinista - mówił jeszcze w niedzielę Wielicki w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN.

Nikt nie ma wątpliwości, że Urubko to światowa czołówka himalaistów. W końcu ma na koncie m.in. Koronę Himalajów (zdobycie wszystkich czternastu ośmiotysięczników) i liczne rekordy. Dlatego wcześniej wydawało się, że jeśli dojdzie do ataku szczytowego na K2, to prawdopodobnie dokona go Urubko wraz z Adamem Bielecki. Przed kilkoma dniami proponował to młodszemu Polakowi, ale ten odmówił z uwagi na złe warunki atmosferyczne.

Inne spojrzenie

"Po tym, co zrobił, zespół go nie chciał" Gdyby Denis... czytaj dalej » Problem z Urubką jest taki, że wyznaje on filozofię, według której zimowe wejścia szczytowe liczy się tylko do 28 lutego. Reszta Polaków jest zdania, że mogą zdobyć K2 do końca kalendarzowej zimy. On po samotnym ataku szczytowym postanowił już zakończyć swój udział w wyprawie.

Będzie ona oczywiście kontynuowana. Wielicki przyznał, że odejście Urubki osłabia, ale jednocześnie też mobilizuje zespół.

- Jedno i drugie. To mocny zawodnik, ale wszyscy teraz wiedzą, że sami muszą sobie dać radę. Są dwa aspekty tej sprawy - uważa były wybitny himalaista.

Źródło: Fakty TVN Urubko postanowił sam zaatakować szczyt K2

Rekordy Urubki

Denis Urubko to ciekawa i niejednoznaczna postać. Z wykształcenia jest aktorem, ale zamiast sceny wolał góry. Tłumaczył, że chce żyć po swojemu. I dopiął swego.

Urodził się w rosyjskim Niewinnomyssku 44 lata temu. Wspinaczki uczył się w Kazachstanie, gdzie zaciągnął się do wojska. Pod flagą tego kraju jako 15. wspinacz w historii zdobył 14 ośmiotysięczników. Jako pierwszy wszedł też zimą na Makalu i Gaszerbrum II. Koronę Himalajów zdobył - tak jak się wspinał - sprintersko. Dokonał tego w dziewięć lat. Ekspresowo wchodził także na wiele niższych szczytów. W 2006 roku wbiegł na szczyt Elbrusu (5642 m n.p.m) w niesamowitym czasie - 3 godzin, 55 minut i 58 sekund.

Uratował kilka istnień

Urubko rezygnuje z kontynuowania wyprawy. "Decyzja ta została zaakceptowana" To koniec wyprawy... czytaj dalej » Zdobycie Gaszerbrum II omal nie przypłacił zresztą życiem. Został przysypany lawiną. Po powrocie opowiadał, że był przygotowany na śmierć. Cudem pomógł mu kompan.

Sam też w 2002 roku uratował Marcina Kaczkana, który podczas wyprawy na K2 doznał obrzęku mózgu. Mimo że Urubko był już w bazie na wysokości około 7630 metrów, gdzie wraz z Piotrem Morawskim założył obóz IV, nie myślał już o szczycie. Wiedział, że musi pomóc zejść choremu koledze. Tak samo jak rok wcześniej sprowadził spod Lhotse do bazy wyczerpaną Annę Czerwińską.

Wspaniała akcja na Nanga Parbat

Gdy przed miesiącem trzeba było ratować Elisabeth Revol i Tomasza Mackiewicza, którzy utknęli na Nanga Parbat, także nie zastanawiał się ani chwili. Uczynił to w błyskawicznym czasie wraz z Bieleckim. Uczestnicy wyprawy na K2 dotarli do Francuzki na wysokości 6000-6100 m.

Wcześniej zostali śmigłowcem przetransportowani pod Nanga Parbat. Wylądowali na wysokości pierwszego obozu, czyli około 4860 metrów. Stamtąd ruszyli na bardzo trudną akcję ratunkową. Do miejsca, w którym znajdowała się ocalona przez nich Revol, dotarli w osiem godzin – dwa razy szybciej, niż zakładano. Tempo Bieleckiego i Urubki było ekspresowe. Niemal biegli po Francuzkę, pokonując po drodze niezwykle trudną, niemal pionową ścianę Kinshofera. To był niesamowity wyczyn.

Chciał zostać Polakiem

W lutym 2015 roku Urubko odebrał z rąk wojewody dolnośląskiego polskie obywatelstwo. Tłumaczył, że spodobał mu się nasz entuzjazm do gór, a także demokratyczne rozwiązywanie problemów w grupie. Teraz niestety zawiódł zaufanie polskich kolegów. Członkowie narodowej wyprawy na K2 uznali, że tym razem nie myślał o zespole, tylko o własnych celach.

- Dla mnie to trudny moment osobisty, nie ekspedycyjny - przyznał w poniedziałek Wielicki. - Znam go dwadzieścia lat. Byliśmy przyjaciółmi, mam nadzieję, że nadal nimi będziemy, ale to, co zrobił, nadszarpnęło trochę nasze relacje. W tym sensie jestem zawiedziony - zakończył zdobywca wszystkich ośmiotysięczników.

"KORONA HIMALAJÓW" DENISA URUBKI DATA SZCZYT WYSOKOŚĆ 24 maja 2000 Mount Everest 8850 m.n.p.m.

23 maja 2001 Lhotse 8516 13 sierpnia 2001 Gaszerbrum I 8068

20 sierpnia 2001 Gaszerbrum II 8035

13 maja 2002

Kanczendzonga 8586

25 października 2002

Sziszapangma 8013 17 czerwca 2003 Nanga Parbat 8126 18 lipca 2003 Broad Peak 8047 30 maja 2004 Annapurna 8091 25 kwietnia 2006 Mansalu 8156 2 maja 2007 Dhaulagiri 8167 2 października 2007 K2 8611 12 maja 2008 Makalu 8463 11 maja 2009

Czo Oju 8201

POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA W HIMALAJACH DATA SZCZYT OSIĄGNIĘCIE 25 lipca 2005 Broad Peak (8047 m.n.p.m.)

wejście nową drogą 8 maja 2006 Manaslu (8156)

wejście nową drogą 9 lutego 2009 Makalu (8463)

pierwsze w historii zimowe wejście 16 maja 2010 Lhotse (8516)

samodzielne wejście nową drogą 2 lutego 2011 Gaszerbrum II (8035)

pierwsze w historii zimowe wejście