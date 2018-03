Ocalone życie, lecące kamienie i szarża Urubki. Na K2 było wiele zwrotów akcji





Ponad dwa miesiące walki o zimowe zdobycie K2 przez polską wyprawę narodową dobiegło końca. Wyjątkowa walka o wejście na drugi szczyt Ziemi obfitowała w wiele niespodziewanych zwrotów akcji. - To nie była typowa wyprawa - przyznał Adam Bielecki w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą.

Na oceny, dlaczego Polakom nie udało się zdobyć K2 (8611 m n.p.m.) zimą, pozostanie jeszcze czas. Być może wrócą w Karakorum za rok. Na pewno wszyscy uczestnicy wyprawy przeżyli tam niezapomniane chwile.

- Cały szereg czynników złożył się na to, że nie weszliśmy na szczyt - przyznał w poniedziałek Bielecki. - To nie była typowa wyprawa. Przecież nikt z nas nie planował, że pojedzie na akcję ratunkową na Nanga Parbat. Nie planowałem, że kamień złamie mi nos, a Rafał Fronia nie planował wcześniejszego powrotu do domu. Nikt z nas nie spodziewał się, że Denis Urubko opuści wcześniej wyprawę. To też pewnie w solidny sposób pokrzyżowało nasze szyki. Nie zapominajmy jednak o tym, że to jest K2 - bardzo trudna góra i że to jest zima - podsumował 34-letni himalaista.

Oglądaj Wideo: "Fakty" TVN Adam Bielecki podsumowuje wyprawę na K2

1. Szokująca informacja

"Decyzję podjąłem osobiście. Góra się nie przewraca, będzie czekać" Wyprawa na K2 się... czytaj dalej » Jakie były szanse na powodzenie? Niewielkie, uczestnicy wyprawy od początku sami to przyznawali. - Ile procent? Pięć. Ale gdybyśmy nie podejmowali wyzwań, to byśmy nie zdobyli dziesięciu z czternastu szczytów. Bo każdy na początku by powiedział: po co jechać, skoro jest tam pięć procent szans? - przyznał kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki jeszcze przed wylotem z kraju.

Akcja pod K2 ruszyła na początku 2018 roku. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Polacy założyli pierwszy obóz, udało się też stworzyć drugi. Kiedy himalaiści pracowali na K2, fatalne wieści napłynęły do nich z położonego w Pakistanie Nanga Parbat. Otóż na ośmiotysięczniku utknęli Francuzka Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz.

Szybko zapadła decyzja - musimy pomóc! 27 stycznia czwórka śmiałków przerwała życiową wyprawę i rzuciła się, by ratować życie uwięzionych przyjaciół.

2. Wspaniała akcja ratunkowa

Bielecki, Urubko, Piotr Tomala i Jarosław Botor zostali śmigłowcem przetransportowani pod Nanga Parbat. Wylądowali na wysokości pierwszego obozu, czyli około 4860 metrów. Stamtąd ruszyli w bardzo trudną akcję ratunkową. Do miejsca, w którym znajdowała się ocalona przez nich Revol (na wysokości 6000-6100 m), dotarli w osiem godzin – dwa razy szybciej, niż zakładano. Tempo Bieleckiego i Urubki było ekspresowe. Niemal biegli po Francuzkę, pokonując po drodze niezwykle trudną, prawie pionową ścianę Kinshofera. To był niesamowity wyczyn.

Na wysokości około 7200 m pozostał chorujący Tomasz Mackiewicz. Ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne niemożliwością było kontynuowanie akcji.

Źródło: facebook.com/adambieleckiteam Z Adamem Bieleckim i Elisabeth Revol po brawurowej akcji ratowniczej

3. Spadające kamienie

Akcja ratunkowa była niezwykle wyczerpująca. Polscy himalaiści wrócili do kolegów pod K2 i działali dalej. A warunki atmosferyczne długo były fatalne - bardzo silny wiatr (w porywach osiągał do 60 km/h) i zamiecie. Założenie kluczowego obozu trzeciego na wysokości ponad 7000 m stanowiło poważne wyzwanie. A poważne kłopoty dopiero się zaczęły.

Najpierw wypadek miał Bielecki. Podczas wspinaczki do obozu pierwszego w głowę trafił go kamień.

- Uderzył go w kask. Adam doznał obrażeń czoła i nosa. To głębokie rany. Po zejściu do obozu wymagał szycia - relacjonował na antenie TVN24 Wielicki. Skończyło się na złamanym nosie i koniecznych kilku dniach rekonwalescencji.

Źródło: Facebook Adam Bielecki Team W wypadku Adam Bielecki złamał nos

Bielecki ostatecznie kontynuował ekspedycję. Inaczej sprawa miała się z Rafałem Fronią, na którego także spadł odłamek skalny w trakcie wspinaczki. Jego wypadek zakończył się złamanym przedramieniem i powrotem do kraju.

4. Zmiana trasy

Ze względu na zbyt duże zagrożenie spadającymi kamieniami wyprawa musiała zrezygnować z drogi Basków na K2. Polacy wybrali trasę Żebrem Abruzzich. To niestety wymagało rozpoczęcia pracy od początku...

Mimo problemów praca na K2 trwała w najlepsze. Marek Chmielarski, Artur Małek, Janusz Gołąb, Maciej Bedrejczuk, Marcin Kaczkan, Piotr Tomala, Urubko i Bielecki poręczowali drogę w górę i budowali kolejne obozy. Na nowej trasie udało się dojść do wysokości 7400 metrów. Nieco niżej obóz trzeci założyli Urubko oraz Bielecki, którzy przeszli też potrzebną aklimatyzację i spędzili tam dwie noce. Ich koledzy tak wysoko nie zaszli. Załamanie niezłych warunków atmosferycznych dało się już odczuć w czasie zejścia.

Źródło: tvn24 Dwie drogi Polaków na K2

5. Urubko atakuje szczyt

Pokonał lawinę, nie słucha żony, na K2 widział banany. A w ogóle to miał być aktorem "OK, this game is... czytaj dalej » Kiedy w bazie polscy himalaiści czekali na poprawę pogody, doszło do kolejnej, być może najbardziej niespodziewanej sytuacji. Otóż samodzielnie, bez poinformowania kolegów, w górę wyruszył Denis Urubko. Chciał on podjąć próbę zdobycia szczytu przed końcem lutego. Wybitny członek zespołu uznaje bowiem, że zima trwa tylko do końca tego miesiąca.

W polskiej ekipie zapanowała konsternacja. Urubko samodzielnie atakując szczyt, nie liczył się zupełnie z resztą grupy. O ten egoizm wszyscy mieli do niego żal. Ostatecznie atak się nie udał, a 44-latek postanowił zakończyć swoją wyprawę. Czy gdyby tego nie zrobił, byłaby szansa ataku szczytowego w ostatnim oknie pogodowym w marcu?

- Myślę, że tak, ale to jest takie gdybanie, które nie ma sensu, bo Denisa nie ma tu z nami. My potrzebowalibyśmy dwóch wyjść, żeby w tym zespole atakować szczyt, a tego czasu nie było - przyznał w poniedziałek Bielecki. I tak złowroga góra K2 musi jeszcze zaczekać, aż ktoś zdobędzie ją zimą.

Źródło: tvn24 Urubko zakończył swój udział w wyprawie

Największe wyzwanie

Wyprawa na drugi pod względem wysokości szczyt Ziemi była jedną z najważniejszych ekspedycji wysokogórskich w historii polskiego alpinizmu. Zimowe wejścia na ośmiotysięczniki stanowią największe sportowe wyzwania współczesnego himalaizmu.



Wcześniej K2 było atakowane zimą tylko trzykrotnie. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 roku ekipą dowodził Wielicki, a w 2012 roku wspinali się Rosjanie. Żadna z tych ekspedycji nie przekroczyła jednak progu 7650 m.

Źródło: tvn24.pl Droga na K2