Pierwsze od pięciu lat zwycięstwo Loeba. "Znowu czułem samochód"





Foto: PAP/EPA/Nikos Mitsouras | Video: PAP/EPA Loeb jest dziewięciokrotnym mistrzem świata

Dziewięciokrotny samochodowy mistrz świata Sebastien Loeb (Citroen C3) wygrał Rajd Hiszpanii, przedostatnią rundę cyklu. To pierwsze zwycięstwo Francuza od 2013 roku, kiedy był najszybszy w Argentynie. Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta) był czwarty w WRC2.

W Katalonii Loeb wygrał już po raz dziewiąty, a w całej karierze ma 79 rajdowych zwycięstw. Francuz zakończył ją po sezonie 2012, ale wciąż bierze udział w pojedynczych imprezach.



- To coś niesamowitego, nie mogę w to uwierzyć. Starałem się, jak mogłem. Każdego ranka trudno mi było złapać rytm, ale dziś było inaczej. Znowu czułem samochód i mogłem podkręcać tempo. To ogromna satysfakcja. Nie wierzyłem, że jeszcze kiedykolwiek zdołam wygrać rajd. Nie mam żadnych planów na przyszły rok - powiedział na mecie 44-letni Francuz, cytowany na oficjalnej stronie internetowej WRC.

Estończyk wciąż z szansą

Piąty raz Hiszpana. Świętując, doznał urazu Hiszpański... czytaj dalej » Drugie miejsce zajął jego rodak, broniący tytułu Sebastien Ogier (Ford Fiesta). Do rekordzisty pod względem tytułów mistrza świata stracił 2,9 s. Triumfator cyklu w ostatnich pięciu sezonach ma trzy punkty przewagi nad wiceliderem klasyfikacji generalnej Belgiem Thierrym Neuville'em (Hyundai i20), który zakończył Rajd Hiszpanii na czwartej pozycji.



Niewielką szansę na końcowy triumf zachował szósty w Katalonii Estończyk Ott Tanak (Toyota Yaris) - traci 23 punkty do Ogier. Ostatnia runda cyklu odbędzie się 15-18 listopada w Australii.



Prowadzący przed niedzielnymi czterema odcinkami specjalnymi Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) złapał gumę i uderzył w barierkę. Ani kierowca, ani jego pilot nie ucierpieli, za to stracili ponad minutę i uplasowali się dopiero na ósmej pozycji.



Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta) zajął 15. miejsce, a w klasyfikacji WRC2 był czwarty ze stratą prawie dwóch minut do zwycięzcy - Fina Kallego Rovanpery (Skoda Fabia).





Wyniki:

1. Sebastien Loeb (Francja/Citroen C3) 3:12.08,0

2. Sebastien Ogier (Francja/Ford Fiesta) strata 2,9 s

3. Elfyn Evans (Wielka Brytania/Ford Fiesta) 16,5

4. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai i20) 17,0

5. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai i20) 18,6

6. Ott Tanak (Estonia/Toyota Yaris) 1.03,9

...

15. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Ford Fiesta) 10.39,2 - 4. w WRC2

30. Łukasz Pieniążek (Polska/Skoda Fabia R5) 44.57,9 - 16. w WRC2



Klasyfikacja generalna (po 12 z 13 rajdów):

1. Sebastien Ogier (Francja/Ford Fiesta) 204 pkt

2. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai i20) 201

3. Ott Tanak (Estonia/Toyota Yaris) 181

4. Esapekka Lappi (Finlandia/Toyota Yaris) 110

5. Jari-Matti Latvala (Finlandia/Toyota Yaris) 102

6. Andreas Mikkelsen (Norwegia/Hyundai i20) 84