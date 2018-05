Został mistrzem, spełnił obietnicę. Na konferencję przyszedł nagi





Foto: George ‏ @mistervertigo/Twitter/Martin Rulsch/Wikimedia (CC-BY-SA-4.0) | Video: Wikipedia (CC BY SA 2.0) Mark Williams mistrzem świata po 15 latach

Mark Williams jest nie tylko fantastycznym snookerzystą, ale - jak się okazuje - także słownym facetem. Walijczyk sięgnął w Sheffield po mistrzostwo świata, a na konferencji prasowej pojawił się nago. Tak zapowiedział jeszcze przed turniejem, chyba nie do końca spodziewając się tytułu.

Williams ma 43 lata i jeszcze przed tym sezonem wydawało się, że snookerową świetność za sobą. Po drugi - i do poniedziałku ostatni - tytuł mistrza świata sięgnął w 2003 roku, dlatego teraz to inni stawiani byli w roli faworytów. Williams najwyraźniej zdawał sobie z tego sprawę, przed turniejem w Crucible Theatre rzucił obietnicę: - Jak wygram, na konferencję przyjdę nago.

I wygrał.

Namówiła go żona

Szalona radość polskiej siatkarki. Mistrzostwo świętowała tylko w klapkach Joanna Wołosz,... czytaj dalej » Walijczyk rozkręcał się z każdym kolejnym meczem turnieju, aż w końcu dotarł do finału. W nim stoczył fantastyczny pojedynek z Johnem Higginsem, zwyciężył 18:16, a starcie określono jako najlepszy finał XXI wieku.

Pierwszych wypowiedzi udzielił tuż po zakończeniu meczu, jeszcze przy stole. - To nieprawdopodobne. Rok temu nawet mnie tu nie było. Myślałem o rzuceniu snookera, ale żona przekonała mnie, bym podjął jeszcze jedną próbę - mówił szczęśliwy.

- Mecz finałowy z Johnem jest wydarzeniem samym w sobie. Musisz spodziewać się jego powrotu nawet jak masz 50-60 punktów przewagi we framie. Jest najlepiej czyszczącym stół graczem na świecie - zachwalał finałowego rywala.

"Załatwmy to szybko"

Ale o jego obietnicy nie zapomniano. Mówiło się o niej tym głośniej, im bliżej Williams był tytułu. Nie było odwrotu, Walijczyk musiał dotrzymać danego przed turniejem słowa.

Na konferencję wkroczył jedynie z ręcznikiem owiniętym wokół pasa. Później i tego się pozbył. - Trochę tu zimno, co? - pytał dziennikarzy z rozbawieniem, ale i pewną krępacją. - Nie podchodźcie zbyt blisko, załatwmy to szybko - apelował, ale później cierpliwie odpowiadał na pytania.



He's a man of his word...



As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion - naked! #bbcsnookerpic.twitter.com/yEF9h2MqMF — BBC Snooker (@BBCSnooker) 7 maja 2018

Rekordzista

Williams został najstarszym mistrzem świata od 1978 i wyczynu Ray Reardona, który był najlepszy mając na karku 45 lat. Nikomu wcześniej nie udało się odzyskać tytułu po 15-letniej przerwie.