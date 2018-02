"Urubko jutro będzie prawdopodobnie atakował szczyt. Martwię się o jego zejście"





»

Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na K2, ma żal do Denisa Urubki, że zdecydował się sam atakować szczyt. Jednocześnie daje mu szanse na wejście. - Bo to jest naprawdę mocny zawodnik. Jutro będzie prawdopodobnie atakował szczyt. Ale boję się o zejście - mówi Wielicki w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN.

Wyprawa na drugi pod względem wysokości szczyt Ziemi (8611 m) jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć wysokogórskich w historii. Zimowe wejścia na ośmiotysięczniki stanowią największe, sportowe wyzwania współczesnego himalaizmu. Na K2 jeszcze nikt nie wszedł zimą.

Źródło: Fakty TVN Urubko (z lewej) postanowił sam zaatakować szczyt K2

Przygotowani na ratunek

"Denis podjął nie do końca rozsądną i bezpieczną decyzję" - Czy zrobił... czytaj dalej » W sobotę jeden z członków polskiej wyprawy Denis Urubko postanowił sam zaatakować szczyt. I nie informując nikogo, ruszył w górę. Wyznaje ideę, że wejścia zimowe są tylko do końca lutego, a Polacy chcieli dokonać tego w marcu, kiedy będzie lepsza pogoda.

- Jesteśmy tu razem i powinniśmy razem podejmować decyzje - przyznaje Wielicki. - Ale stało się. Traktuję go jak niesfornego kolegę. Mamy zespoły w górze i są przygotowane do pomocy. Wysyłamy ludzi z tlenem do obozu drugiego, bo nikt nie wie, czy coś się nie stanie. To jest naszym obowiązkiem, niezależnie od tego, jaką mamy opinię o człowieku. Musimy być przygotowani na to, że może się zdarzyć coś złego i będziemy musieli pracować - przewiduje wybitny polski himalaista.

"To jest mocny zawodnik"

Wielicki uważa, że Urubce może się udać atak szczytowy. Bardzo się jednak boi o jego powrót.

- On jest dobrze zaaklimatyzowany i bardzo sprawny. Jest świetny. Daję mu szanse na wejście. Bo to jest naprawdę mocny zawodnik. Prognoza jest taka pół na pół. Gorsza jest w zejściu. To będzie jutro, kiedy będzie prawdopodobnie atakował szczyt. Wtedy jeszcze jest względnie. Ale już po południu psuje się pogoda. I martwię się bardzo o jego zejście. Jak przyjdzie zachmurzenie, a ma być opad śniegu i silny wiatr, to wracając ze szczytu można się kompletnie zgubić. Przy zachmurzeniu i mgle nic nie widać. Pomijam to, że nieładnie postąpił - ja się po prostu o niego boję - mówi Wielicki.

Oglądaj Wideo: tvn24 Reporter Faktów TVN w rozmowie z Krzysztofem Wielickim

Nie patrzył na kolegów

Niespodziewana szarża Urubki. "Mógł to zrobić z dwóch powodów" - Wszystko... czytaj dalej » Urubko atakując szczyt nie liczył się zupełnie z resztą grupy. I o ten egoizm wszyscy z ekipy mają do niego żal.

- Prosiłem kolegów w obozie pierwszym, żeby go zatrzymali, bo chciałem z nim porozmawiać - zdradza Wielicki. - On odparł, że nie chce rozmawiać. Później przeczytałem na włoskiej stronie internetowej, że dla niego liczy się szczyt, nie człowiek. Ja rozumiem jego ryzyko, bo ja też nie raz chodziłem solo. Ale ja ryzykowałem - tak mi się wydawało - nie narażając innych kolegów. Mam do niego pretensje nie o to, że podjął taką próbę. W końcu jest czołowym alpinistą. On jednak jakby sobie nie zdawał sprawy, że naraża wszystkich. Tam są dwa nasze zespoły, które są gotowe na akcję ratowniczą. Ale mam pytanie - co jak się komuś coś stanie, kiedy będzie szedł na ratunek? On o tym nie pomyślał - przyznaje z żalem zdobywca wszystkich ośmiotysięczników.

- On został zaproszony do wyprawy i jest jej członkiem - kontynuuje Wielicki. - Przekaz całej ekipy jest taki, że wszyscy byli niezadowoleni z decyzji Denisa. A on powiedział, że nie oczekuje żadnej pomocy, dlatego nie wziął telefonu. Nie spodobała mi się też jeszcze jedna rzecz. Adam (Bielecki - od red.) był jego partnerem i Denis musiał podjąć decyzję - góra czy partner. Zdecydował, że trudno, zostawiam partnera i realizuję swój cel. To trochę kłóci się z naszym alpinistycznym podejściem do wspinania i do życia w grupie. Ja zawsze jestem zwolennikiem teamu - wyjaśnił szef polskiego zespołu.

Kłopoty na K2

"Jeśli wejdzie na szczyt, będzie to sukces całej wyprawy" - Denis jest... czytaj dalej » Z końcem grudnia pod wodzą Wielickiego do Karakorum wyruszyli: Maciej Bedrejczuk, Adam Bielecki, Jarosław Botor (ratownik medyczny), Marek Chmielarski, Rafał Fronia, Janusz Gołąb, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Piotr Snopczyński (kierownik bazy), Piotr Tomala, Dariusz Załuski (filmowiec) i Denis Urubko. Na miejscu dołączyło do nich czterech bardzo dobrych - jak ocenił Wielicki - pakistańskich wspinaczy.



Z początkiem lutego z powodów rodzinnych do kraju musiał wrócić Botor, a dwa tygodnie po nim Fronia, u którego doszło do pęknięcia przedramienia w wyniku uderzenia samoistnie spadającym kamieniem w trakcie podchodzenia do obozu pierwszego na 5900 m drogą Basków. Nieco wcześniej w podobny sposób urazu twarzy doznał podczas wspinaczki do "jedynki" Bielecki, który po kilkudniowej przerwie powrócił do działalności górskiej.



Po tych wypadkach Wielicki podjął decyzję o przeniesieniu działalności górskiej na klasyczną drogę pierwszych zdobywców przez tzw. Żebro Abruzzi.



K2 było atakowane zimą w ogóle tylko trzykrotnie. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 roku ekipą dowodził Wielicki, a w 2012 wspinali się Rosjanie. Żadna z tych ekspedycji nie przekroczyła jednak progu 7650 m.

Źródło: tvn24 Droga na K2 i planowane obozy