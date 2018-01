"Wzmaga się wiatr. Będziemy ratować, jak tylko się da"





- Mniej więcej znamy lokalizację, wiemy, gdzie się Tomek znajduje. Zespół ratowniczy jest przygotowany - zapowiedział w rozmowie z reporterem "Faktów TVN" Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy na K2.

- Z samego rana do bazy pod K2 przylecą dwa helikoptery. Poleci nimi czwórka naszych kolegów. Te helikoptery mają przetransportować nasz zespół pod ścianę Nanga Parbat, później ten zespół będzie się musiał wspinać drogą wspinaczkową - opisał Wielicki w skrócie plan akcji ratunkowej Tomasza Mackiewicza i Francuzki Elisabeth Revol, którzy utknęli pod ośmiotysięcznikiem w Pakistanie.

Z Wielickim rozmawiał reporter "Faktów TVN" Robert Jałocha.

Aktualna pozycja Polaka



Ratownicy spróbują dotrzeć w pierwszej kolejności do Revol, znajdującej się prawdopodobnie na wysokości 6900 m, a następnie Mackiewicza, który ma znajdować się wyżej. - Revol zaczęła schodzić, dotarcie do niej to będzie łatwiejsze zadanie. Tomek jest dużo wyżej, gdzieś na 7250 metrów. Na pewno zespół podejmie akcję - zapowiedział Wielicki.



On jest kierownikiem narodowej wyprawy na niezdobyty zimą szczyt K2 (8611 m) w Karakorum, na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin. Jak przyznał, cały jego zespół zgłosił ochotę do wzięcia udziału w akcji ratowniczej.

Byli tam, znają to miejsce

Mackiewicz i Revol spędzili noc na wysokości 7400 m. Po nieudanej próbie ataku na szczyt Nanga Parbat (8126 metrów n.p.m) podjęli próbę zejścia do bazy. Zaprzestali jej, bo okazało się, że nie pozwala na to stan zdrowia Mackiewicza. Polski himalaista boryka się z chorobą wysokościową i ślepotą śnieżną.

- Będziemy ratować jak tylko się da. Wierzę w moich chłopaków, oni byli tam. Wierzę, że szybko dotrą do potrzebujących - przyznał Wielicki.



Helikopterem wyruszą dwa dwuosobowe zespoły. Jeden ma zabezpieczyć Francuzkę, drugi ruszyć po Mackiewicza. Wielickiego niepokoją prognozy pogody. - Wzmaga się wiatr. Mam nadzieję, że piloci helikopterów staną na wysokości zadania i nie odmówią zadania - stwierdził.



Porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 95 km/h. Temperatura odczuwalna to minus 60 stopni Celsjusza.

Akcja odbywa się pod szczytem Nanga Parbat w Pakistanie