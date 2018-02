- Wszystko wskazuje na to, że Urubko się wyłamał. Zrobił to z dwóch powodów. Sądzi, że to jedyna szansa i albo dokona tego on, albo nikt inny. Lub uważa, że jeśli dłużej będzie się czekać, to atak może się nie powieść - tłumaczył w TVN24 psycholog Tomasz Kozłowski, były instruktor ratownictwa górskiego.

Denis Urubko, jeden z uczestników narodowej wyprawy na K2, w sobotę bez zapowiedzi opuścił bazę i ruszył w stronę szczytu. Zrobił to bez zgody kierownictwa. Spekuluje się, że zależy mu na tym, aby znaleźć się na górze przed końcem lutego, bo według jego przekonań właśnie wtedy kończy się zima.

Albo on albo nikt inny?

Urubko ruszył w górę K2. "Bez poinformowania kierownictwa" Zaskakujące... czytaj dalej » Nikt nie ma wątpliwości, że decydując się na samotną wspinaczkę, w stale pogarszających się warunkach, himalaista podjął ogromne ryzyko. O możliwych motywach kierujących himalaistą na antenie TVN24 mówił psycholog Tomasz Kozłowski.

- Urubko włożył dużo pracy, aby zrobić to zimą. Wyprawa trwa już kilka miesięcy, on dodatkowo brał udział w akcji ratunkowej na Nanga Parbat - wyjaśnił psycholog. - Data, którą sobie wyznaczył, może pchać go do tego, że taka szansa może się już nigdy nie powtórzyć. On ma 45 lat i być może jego kariera zmierza do końca - przypuszczał specjalista.

Decyzja o samodzielnym odłączeniu się od wyprawy jest zaskakująca. Kozłowski obawia się, że ruch Urubki może mieć negatywny wpływ na atmosferę w zespole.

- Wszystko wskazuje na to, że Urubko się wyłamał. Zrobił to z dwóch powodów. Sądzi, że to jedyna szansa i albo dokona tego on, albo nikt inny, a data jest tylko po to, aby się zasłonić. Lub uważa, że jeśli dłużej będzie się czekać, to atak może się nie powieść - podkreślał. - On oderwał się od planu. Robi to na własną rękę. Jego decyzja może być postrzegana w ten sposób, że do tej pory wszyscy pchali piłkę do bramki, a on nagle ją zabrał, strzela gola i jest zwycięzcą - dodał Kozłowski.

Nie chciał rozmawiać

Według informacji, jakie przekazał w rozmowie z TVN24 rzecznik wyprawy Michał Leksiński, Urubko najprawdopodobniej zamierza przenocować w drugim obozie (6700 metrów nad poziomem morza), a w niedzielę spróbuje dotrzeć do obozu trzeciego (7200 metrów n.p.m.).

Wiadomo, że kontakt z nim jest utrudniony. Jak podał szef komitetu organizacyjnego wyprawy Janusz Majer, Urubko po rozpoczęciu wspinaczki nie chciał rozmawiać przez telefon z kierownikiem wyprawy Krzysztofem Wielickim.

Źródło: tvn24 Droga na K2 i planowane obozy

Wyprawa na drugi pod względem wysokości szczyt Ziemi (8611 metrów n.p.m.) jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć wysokogórskich w historii. Zimowe wejścia na ośmiotysięczniki stanowią największe sportowe wyzwania współczesnego himalaizmu.

K2 było atakowane zimą w ogóle tylko trzykrotnie. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 roku ekipą dowodził Wielicki, a w 2012 wspinali się Rosjanie. Żadna z tych ekspedycji nie przekroczyła jednak progu 7650 metrów.

