Urubko ruszył w górę K2. "Bez poinformowania kierownictwa"





»

Zaskakujące wieści spod K2. W sobotę z bazy samodzielnie wyruszył Denis Urubko, który chce podjąć próbę zdobycia szczytu przed końcem lutego. Najnowsze informacje przekazał kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki w mediach społecznościowych.

"W dniu dzisiejszym, oprócz standardowych wyjść aklimatyzacyjnych, Denis Urubko samodzielnie, bez poinformowania kierownictwa wyprawy, wyruszył z bazy, by podjąć próbę wejścia na szczyt K2 przed końcem lutego" - czytamy na profilu Polskiego Himalaizmu Zimowego w mediach społecznościowych.





Z komunikatu dowiadujemy się także, że "wyprawa działa zgodnie z założonym planem, który przewidywał przygotowanie ataku szczytowego na początku marca".

Nie chciał rozmawiać

Urubko zniknął po śniadaniu i - jak się okazało - rozpoczął wspinaczkę. - Doszedł do obozu pierwszego i poszedł dalej. Nie chciał rozmawiać przez telefon z kierownikiem. Jest już późny wieczór i będzie musiał zanocować. Z prognoz wynika, że wiatr się będzie wzmagał i atak szczytowy z marszu jest mało prawdopodobny - powiedział szef komitetu organizacyjnego wyprawy Janusz Majer.



"Ryczałem". Mieli zdobyć K2, musieli wrócić - Ryczałem.... czytaj dalej » Piotr Tomala zwrócił uwagę, że Urubko często powtarzał, iż dla niego zima kończy się 28 lutego. - Denis jest trochę zafiksowany. Trudno komentować decyzję o podjęciu wspinaczki, gdyż nie znamy jego planu. Dojdzie do obozu trzeciego i co dalej? Nie wiem, naprawdę nie sposób przewidzieć - stwierdził.

Plany zależne od pogody

W sobotę do obozu pierwszego dotarli Maciej Bedrejczuk i Marcin Kaczkan. Tam spędzą noc, a w niedzielę powinni podnieść na właściwe miejsce obóz drugi z 6500 na 6700 m. Tego dnia wspinać się będzie kolejna para, Marek Chmielarski i Artur Małek, aby aklimatyzować się w obozie trzecim na wysokości 7200 m. Ponadto ruszy też zespół HAP’sów - pakistańskich wspinaczy z zadaniem wyniesienia tlenu do obozu drugiego.



- Te plany może rzecz jasna zweryfikować pogoda, a głównie wiatr. Na razie jego siła do wysokości 7000 m pozwala na prowadzenie działalności w górze, ale w każdej chwili może się to zmienić. Koledzy chcą jednak wykorzystać maksymalnie warunki, jakie się nadarzają - powiedział Majer.

Źródło: mountain-forecast.com Prognoza pogody na K2



Wyprawa na drugi pod względem wysokości szczyt Ziemi (8611 m) jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć wysokogórskich w historii. Zimowe wejścia na ośmiotysięczniki stanowią największe, sportowe wyzwania współczesnego himalaizmu.

Źródło: tvn24 Droga na K2 i planowane obozy





K2 było atakowane zimą w ogóle tylko trzykrotnie. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 roku ekipą dowodził Wielicki, a w 2012 wspinali się Rosjanie. Żadna z tych ekspedycji nie przekroczyła jednak progu 7650 m.