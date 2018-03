Triathlonista zaatakowany piłą. "Kroili jego nogę"





Mhlengi Gwala, czołowy południowoafrykański triathlonista, został brutalnie zaatakowany podczas treningu na rowerze. Trzech nieznanych sprawców raniło piłą jego nogę. Próbowali uszkodzić drugą, ale sportowcowi udało się uciec.

Do dramatu doszło we wtorek w Durbanie. Już o świcie Gwala ostro trenował, jeżdżąc na rowerze po stromym wzgórzu. Nagle został zatrzymany przez trzech mężczyzn, którzy zaciągnęli go na pobocze, potem w krzaki. Mieli przy sobie piłę.

Nie chcieli rzeczy

- Myślał, że chcą go okraść. Oddał im telefon, ale oni go nie chcieli. Podobnie jak zegarka i roweru - powiedział Sandile Shange, partner treningowy Gwali.

- Kroili jego nogę, a że piła nie była za ostra, to w pewnym momencie utknęła - dodawał, ujawniając drastyczne szczegóły.



Nieznani sprawcy zranili prawą łydkę. Próbowali też uszkodzić lewą nogę, ale 27-latek zdołał uciec. Doczołgał się do drogi. Tam uratowali go pracownicy lokalnej firmy ochroniarskiej, którzy zatrzymali się i zabrali go do szpitala.



Gwala przeszedł operację. Jego stan jest stabilny.



- Lekarze powiedzieli mu, że uratują nogę i że będzie mógł chodzić, a nawet biegać. Jednak droga do pełnego wyzdrowienia będzie długa - podkreślił Shange.

- Nigdy nie słyszałem, żeby miał wrogów. Jest wspaniałym ambasadorem sportu - powiedział Dennis Jackson, dyrektor elitarnego programu rozwoju sportowców w prowincji KwaZulu-Natal. Dodał, że napastnicy mówili w języku, którego Gwala nie rozumiał.

Wygrał z uzależnieniem

Gert Oosthuizen, zastępca ministra sportu, określił atak na triathlonistę jako "całkowicie nie do przyjęcia" i zapewnił, że policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Z kolei Henri Schoeman, brązowy medalista igrzysk w triathlonie z Rio de Janeiro, nazwał zdarzenie "obrzydliwym".



Gwala, który w przeszłości wygrał walkę z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, miał wystartować w marcu w krajowych mistrzostwach. W 2015 roku brał udział w międzynarodowych zawodach w Stanach Zjednoczonych, a w zeszłym roku w Holandii.