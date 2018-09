Wraca do sportu po ataku piłą łańcuchową. "Traktowali moje nogi jak pnie drzewa"





Foto: Facebook/mhlengi.gwala | Video: Facebook/mhlengi.gwala Mhlengi Gwala wraca do sportu

Przeżył, to najważniejsze. Teraz powoli, krok po kroku, próbuje wrócić do wyczynowego uprawiania sportu. Karierę 27-letniego triathlonisty Mhlengiego Gwali przerwał w marcu bandycki napad, w który do dziś trudno uwierzyć.

Pięć miesięcy po tragedii drużyna wróciła do gry. "To pomoże zaleczyć rany" Życie hokejowej... czytaj dalej » Triathlon był dla niego ucieczką od alkoholu i narkotyków. W szponach nałogu wegetował od dawna. Umierał.

Postawił na wyzwanie dla nielicznych - ironman, czyli 3,86 km pływania, 180,2 km jazdy rowerem, 42,195 km biegu. Koszmar.

6 marca przed świtem wyruszył na trening kolarski.

"Nie mogłem uwierzyć własnym oczom"

Jechał drogą z Chesterville do Mayville, niedaleko Durbanu, z którego pochodzi. Trzej napotkani mężczyźni sterroryzowali go pistoletem przystawionym do głowy.



Wcześniej został napadnięty już trzy razy, zawsze kończyło się na kradzieży. Tym razem było inaczej. Napastnicy wyciągnęli piłę łańcuchową. - Byłem przerażony, nie mogłem uwierzyć własnym oczom - wspomina Gwala. - Mówili w języku, którego nie rozumiałem. Prawdopodobnie był to ojciec z synami. Myślałem, że zginę, bo potrzebują moich narządów.



Próbowali, o zgrozo, odpiłować mu nogi - najpierw prawą, potem lewą. - Traktowali je jak pnie drzewa - twierdzi Gwala.

Nagle przestali. Odeszli. Dlaczego? Prawdopodobnie piła była zepsuta.



Leżał. Bolało niewyobrażalnie. Pomyślał o dzieciach - że musi żyć, bo go potrzebują. Doczołgał się do drogi, stamtąd został zabrany do szpitala przez przejeżdżający samochód. Przeszedł operację, według lekarzy pełną sprawność odzyska mniej więcej w dwa lata. Przyjaciele rozpoczęli zbiórkę pieniędzy, by pomóc mu w rehabilitacji.

Wybaczam im. Pomyślałem, że jeżeli to zrobię, to szybciej wstanę, wrócę i do zdrowia, i formy. Mhlengi Gwala

Być może zwykła zawiść

Wciąż nie wie, co sądzić o tamtych dramatycznych wydarzeniach. Według niego sprawcy wiedzieli, na kogo napadają - pokonywał tę trasę codziennie o tej samej porze. Jest zdania, że musiał być przez nich obserwowany.



- Słyszałem o wierzeniu, że wymieszanie części ciała różnych ludzi i udanie się z nimi do znachora zapewnia bogactwo. Być może chodziło o to. A może była to zwykła zawiść - zastanawia się Gwala.



Do biegania wrócił w lipcu. - Poruszałem się jak krab, ale byłem szczęśliwy - wspomina. Już bierze udział w lokalnych wyścigach kolarskich.



Na cięższe treningi czas dopiero ma nadejść. Ale nadejdzie, na pewno. - Nie zamknę się w czterech ścianach, jak tylko w pełni dojdę do siebie zabiorę się za przygotowania do ironmana - oświadczył.



Dla swoich oprawców ma wiadomość. - Wybaczam im. Pomyślałem, że jeżeli to zrobię, to szybciej wstanę, wrócę i do zdrowia, i formy - wyznał w BBC Sport Africa.