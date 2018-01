Torbę z kijami nosiła za nim żona. Wygrali





Zrobili to, wespół w zespół zgarnęli zwycięstwo w BMW SA Open Golf Championship. Pan Chris Paisley wbijał piłeczkę do dołków, pani Keri Paisley była jego caddym, czyli nosiła za nim torbę z kijami, choć to duże spłycenie jej roli.

- Żona nie zna się za bardzo na golfie - wyznał Paisley. Ale pomagała mu bardzo, jak mogła i umiała.

Brak słów

Brytyjskie małżeństwo ruszyło do dalekiego Johannesburga, gdzie turniej rozgrywano. Dla niego był to wyjazd służbowy, dla niej miały być wakacje. W ostatniej chwili okazało się jednak, że podstawowy caddy jest chory, Keri postanowiła zatem przejąć tę odpowiedzialną funkcję.



- Jestem jej wdzięczny, brak mi słów by opisać, jak bardzo mi pomogła. Zna mnie doskonale, wiedziała, co i kiedy powiedzieć. Dałem z siebie absolutnie wszystko. Nawet nie wiedziałem, że mogę grać aż tak dobrze - oświadczył Chris.



Państwo Paisleyowie wzbogacili się na tym zwycięstwie o 192 tys. 578 dol.

Źródło: PAP/EPA Zwycięzcy BMW SA Open Golf Championship