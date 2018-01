Słynne regaty Sydney-Hobart polska załoga ukończyła na 36. miejscu, ale to nie lokata była najważniejsza. Liczyło się przede wszystkim bezpieczne dopłynięcie do mety. - To jak z wejściem na Mount Everest. Tam też pogoda się nieustannie zmienia. Dwa oceany, kilka prądów, niże i wyże. Wszystko to ściera się na granicy Tasmanii i Australii. Bardzo ważne są psychologiczne załogi, techniczne jachtu i meteorologia połączona z nawigacją - opowiadał we "Wstajesz i weekend" Przemysław Tarnacki, który dowodził 26-osobową załogą. - Muszę powiedzieć szczerze, że gdy już rzuciliśmy cumę w Hobart, byłem bardzo szczęśliwy, bo dopłynęliśmy w jednym kawałku - dodał. Szampan zwycięstwa nie został otwarty, ale nie zmarnuje się. Teraz można go wylicytować. Butelka sześciolitrowego trunku jest do wygrania na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.