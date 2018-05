Dziewięć miesięcy w samotności, bez przerw, na małym jachcie. Polak kończy rejs

Szymon Kuczyński od sierpnia ubiegłego roku cały czas spędza na swoim niewielkim jachcie. Chce opłynąć Ziemię dookoła bez zawijania do żadnego portu. Został mu ostatni odcinek wyprawy i już w czwartek dopłynie do tego samego portu, z którego startował kilka miesięcy temu. Materiał "Polski i Świata".

Szymon Kuczyński samotnie opływa świat bez przystanków na małym, nieco ponad sześciometrowym jachcie - najmniejszym w historii podobnych rejsów. Jego wyprawa rozpoczęła się w sierpniu 2017 roku. Wypłynął z Plymouth w Wielkiej Brytanii i w czwartek tam wróci. Powitają go tam jego przyjaciele i rodzina.

Polski jacht jako pierwszy okrążył Antarktydę bez przystanku Polacy na jachcie... czytaj dalej » - Zamyka pętlę dookoła świata i to bez zawijania do portów. To jest specyficzny rejs tym bardziej, że dokonuje go na bardzo małym jachcie - mówi inny żeglarz, Aleksander Doba.

- Wygląda to tak, jakbyśmy się zamknęli w czteroosobowym namiocie i wsadzili go na łódkę - mówił Dobrochna Nowak, dziewczyna Szymona Kuczyńskiego.

"Fantastyczny wyczyn, absolutny Everest"

To nie pierwsza wyprawa dookoła świata, w którą popłynął Kuczyński. Dwa lata temu opłynął już kulę ziemską, ale wtedy robił przystanki.

- To jest jego pasja, jego marzenie, ciężko żebym mu tego zabraniała. Czuje się strach, niepokój, ale jak przepłynie kolejny trudny odcinek, to jest szczęście - zaznacza matka żeglarza, Danuta Kuczyńska. - Trzymam kciuki za Szymona w obydwu rękach. To jest fantastyczny wyczyn, absolutny Everest - mówi z kolei żeglarz Roman Paszke.

Dotychczas dwóch Polaków samotnie opłynęło świat bez zawijania do portu. Byli to Henryk Jaskuła i Tomasz Lewandowski.