Wygrał wszystko, marzy o locie nad Antarktydą. "Bycie najlepszym uzależnia"





- Ja tam na górę wracam dlatego, że jest to rywalizacja sportowa, ale jak ktoś chciałby uprawiać szybownictwo w inny sposób, to są wielkie możliwości, bo jesteśmy w takiej przestrzeni, w której ludzie normalnie znajdują się bardzo rzadko - mówił w "Faktach po Faktach" 15-krotny mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa.

Złoty początek roku. Dominacja na chilijskim niebie Mistrz... czytaj dalej » 46-letni zabrzanin to hegemon, najbardziej utytułowany pilot w historii. 15 tytułów mistrza świata to tylko niektóre jego osiągnięcia. W dorobku ma też między innymi dwa złota Światowych Igrzysk Lotniczych, siedem razy był mistrzem Europy.

Każdy z tych medali to kilka, kilkanaście dni zmagań z rywalami, siłami natury, własnymi słabościami. - Bycie najlepszym uzależnia - stwierdził Kawa w "Faktach po Faktach".

Trójwymiarowy ocean

- To niesamowite, co mogą szybownicy - możemy wlatywać do parków, możemy latać nad górami. W trakcie jednego lotu możemy zobaczyć nie jeden szczyt, gdzie ktoś się wspina dwa tygodnie, ale przelecieć nawet całe pasmo. W ciągu kilku godzin możemy odwiedzić takie zakamarki, jakich nikt nigdy nie widział. Jesteśmy szczęśliwcami - opowiadał.

Źródło: Wikipedia CC BY-SA 3.0 Szybowiec Diana 2, typ na którym Kawa zdobył złoty medal Mistrzostw Świata 2012 w Uvalde

Kawa tłumaczył, że szybownicy w ogromnej mierze zależni są od natury, że widzą jej zmiany.



- To bardzo podobny sport do żeglarstwa. To też dzika natura, też jesteśmy w oceanie, w trójwymiarowym oceanie normalnie niedostępnym. I dlatego jest to jeszcze bardziej fascynujące niż pływanie na żaglówkach. W tym sporcie wykorzystujemy jedynie siłę natury, energię ze słońca, która nagrzewa ziemię i powoduje prądy powietrzne. To sport w pełni ekologiczny - powiedział.

Lot w nieznane

Lecimy z Kawą. "Mamy 100 metrów nad smogiem" Lepiej niż na... czytaj dalej » Choć szybownictwo sportowe jawi się jako sport niezwykle niebezpieczny, to Kawa temu zaprzecza. - W szybowcu nie ma co się rozpaść, nie ma takiego przypadku ostatnio, żeby się rozpadł, bo był źle zrobiony - stwierdził.



Nasz mistrz musiał zmierzyć się z pytaniem, że pilot tak świetny, tak doświadczony jak on popełnia w powietrzu błędy? Oczywiście. To nie są jednak takie błędy, żeby było niebezpiecznie dla mnie. Latając w zawodach pomyłki kosztują punkty, wszyscy je robimy - powiedział i po chwili dodał, że rzeczywiście groźne momenty się zdarzają. - Ścigając się wlatujemy w takie tereny, gdzie normalnie nabralibyśmy więcej wysokości. Często lecimy w nieznane - przyznał.



- Trzeba mieć dużo wiary w siebie, w swoje umiejętności. Ja nigdy nie miałem wypadku, zawsze starałem się nie zrobić sobie krzywdy i nie zrobić szkody w sprzęcie - dodał.



A jakie marzenia ma człowiek, który wygrał już wszystko? - Osobistym marzeniem jest lot otwarty, a także lot nad Antarktydą - zdradził.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kawa: często latamy w nieznane