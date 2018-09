Szalona szybkość, szokujące zachowanie. Nacisnął rywalowi na hamulec





Panowie pędzili koło w koło, wyliczono, że liczniki ich maszyn wskazywały 225 km/h. Romano Fenati niespodziewanie wyciągnął rękę w stronę Stefano Manziego i - w co trudno uwierzyć - nacisnął na hamulec w jego kierownicy.

Walka w Moto2, w Grand Prix San Marino, trwała na całego. Fenati próbował wyprzedzić rywala i zrobił to, co zszokowało wszystkich.



Manzi zachwiał się, równowagę na szczęście utrzymał i nie runął na tor.

Spakować walizkę i opuścić to towarzystwo

Fenati natychmiast zobaczył czarną flagę, oznaczającą dyskwalifikację. Już wiadomo, że został wykluczony z dwóch następnych Grand Prix. Przypomniano, że w sezonie 2015 jednego z zawodników kopnął też w czasie jazdy.



Startujący w MotoGP Cal Crutchlow od razu oświadczył, że kara jest zbyt łagodna. I to zdecydowanie. - Do garażu powinien wracać piechotą i już nigdy nie brać udziału w wyścigach - mówił Brytyjczyk.



Na gorąco sprawę komentował też Colin Edwards, były zawodnik MotoGP. - Wystawił czyjeś życie na niebezpieczeństwo, to niewiarygodnie, niedorzeczne, nie do uwierzenia - grzmiał w rozmowie z BT Sport. - Po takim zachowaniu pakuje się walizkę i na długo opuszcza to towarzystwo.



Manzi nie ukończył wyścigu. Wygrał Francesco Bagnaia.



Black flag Romano Fenati for irresponsible riding #Moto2#SanMarinoGPpic.twitter.com/sTqv6nhZer — MotoGP (@MotoGP) 9 września 2018