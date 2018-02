"Strach jest bardzo potrzebny. Pozwala skupić się na niebezpieczeństwie"





Uratowanie Elisabeth Revol było bezprecedensową akcją ratunkową. Polscy himalaiści, którzy jej dokonali, musieli obawiać się o swoje życie. - Człowiek najczęściej boi się o partnera, bo na obawę o samego siebie nie ma czasu - stwierdził w rozmowie z TVN24 BiS były szef MON i himalaista Janusz Onyszkiewicz.

Bezprecedensowa w historii himalaizmu akcja ratunkowa - tak światowe media zgodnie nazywały wyczyn polskich himalaistów, którzy bardzo szybko wspinali się na Nanga Parbat (8126 m), by uratować Elizabeth Revol.

Adam Bielecki i Denis Urubko bez lin poręczowych i nocą pokonali 1200 metrów bardzo trudnej drogi, by dotrzeć do Elisabeth Revol, oczekującej na pomoc na wysokości około 6000 m. Coś, co większości osób zajmuje dwa lub trzy dni, im się udało to zrobić w osiem godzin, w ciemności. Świst wiatru, wyczerpany Urubko. Nagranie z akcji na Nanga Parbat Potwornie... czytaj dalej »

"Nie ma czasu na strach"

- Adam i Denis mają świetną wydolność fizyczną, mieli przygotowanie aklimatyzacyjne dzięki K2, wspinali się bardzo szybko i na lekko dotarli do Elizabeth. Nie brali butli tlenowych, nie brali sprzętu biwakowego, mieli tylko lekarstwa, sprzęt techniczny, maszynkę do gotowania - podkreślił na antenie TVN24 BiS Janusz Majer, szef programu "Polski Himalaizm Zimowy".

- Znakomicie przeprowadzona akcja. I pod względem logistycznym i także jeśli chodzi o samo wspinanie się. Pokonanie trudnej ściany, tak wielkiej i w takim czasie było bardzo niebezpieczne - dodał Onyszkiewicz.

Wywołał temat strachu u himalaistów. Istnieje? - Boją się, ale są w stanie obawę opanować. Bo jeśli się nie opanuje, to się spadnie. Człowiek najczęściej boi się o partnera, bo na obawę o samego siebie nie ma czasu - stwierdził alpinista.



- Zawsze tak jest, że jak się do kogoś spieszy, to nie można się asekurować, na to nie ma czasu. Podnieśli poziom ryzyka, które sami ponosili. Strach jest bardzo potrzebny. Pozwala skupić się na niebezpieczeństwie i skupić się na technicznych warunkach wspinania i wtedy ten strach zostaje opanowany - uważa Majer.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS "Strach jest potrzebny"

W piątek uczestnicy akcji ratunkowej na Nanga Parbat powrócili do bazy pod K2. Eksperci w TVN24 BiŚ uważają, że miłość do gór jest zawsze silniejsza. - Wraca się z gór, żeby wrócić do normalnego życia. Nikt nigdy chyba nie mówi, że już nie wróci więcej do gór - mówi Onyszkiewicz.



- Mam wielu przyjaciół, którzy tych gór, mimo trudnych, traumatycznych przeżyć, nie porzucili. Jest to pasja, w którą trudno nawet logistycznie wytłumaczyć. Ludzie owładnięci pasją, będą w te góry wracać - zakończył.