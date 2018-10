Były szef federacji gimnastycznej aresztowany. W sprawie "demona" i "zboczeńca"





Były prezydent Amerykańskiej Federacji Gimnastycznej Steve Penny aresztowany. Grozi mu od dwóch do 10 lat więzienia. To ciąg dalszy jednego z największych skandali seksualnych w historii sportu.

"Podpisałam pański wyrok śmierci". Lekarz gimnastyczek skazany Były lekarz... czytaj dalej » Pod koniec stycznia 2018 roku były lekarz federacji - Larry Nassar - skazany został na 175 lat więzienia. W postępowaniu przesłuchano - do wtedy - 156 dziewczynek i kobiet, które zeznały, że były jego ofiarami. Wśród nich znajdowały się medalistki olimpijskie.



- Nie posłałabym do pana nawet swoich psów - powiedziała sędzia.

"Całym sercem z panem i pana rodziną"

A pokrzywdzonych ciągle przybywało. W lutym, w czasie kolejnych przesłuchań, Randall Margraves - ojciec dwóch skrzywdzonych przez Nassara córek - wstał i zapytał sędzi, czy może spędzić "z tym demonem" pięć minut w zamkniętym pokoju. Janice Cunningham odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości.



Margraves ponowił prośbę, tym razem zaproponował tylko minutę. Sędzia znowu odmówiła.



Ojciec molestowanych zawodniczek rzucił się na oprawcę. "Dajcie mi tego s*******a!" Pan Randall... czytaj dalej » Błyskawicznie zaatakował. - Dajcie mi tego s*******a! - krzyczał, rzucając się na Nassara. Na Margravesa rzucili się z kolei strażnicy, próbowali go odciągnąć od skazanego, powalili na podłogę, nałożyli kajdanki. - Co z wami, co byście zrobili, gdyby to dotyczyło waszych dzieci? - mówił do nich, kiedy był wyprowadzany z sali.



- Nie ma mowy, by - biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności - został pan ukarany. Całym sercem jestem z panem i pana rodziną - oświadczyła potem Cunningham.

Ponad 300 ofiar

Penny, jak informują media, aresztowany został za manipulacje w sprawie Nassara. Miał ukrywać lub usuwać dotyczące go dokumenty. Z funkcji zrezygnował w roku 2017, kiedy skandal został ujawniony. Już wtedy zarzucano mu przymykanie oka na nadużycia seksualne w federacji wobec młodych zawodniczek, co trwało latami.

Do sądu zgłosiło się już ponad 300 ofiar Nassara. Jest wśród nich Jamie Dantzscher, dziś 35-latka, brązowa medalistka olimpijska z 2000 roku. Płakała, opowiadając swoją historię. Byłego lekarza nazwała zboczeńcem. Wprost powiedziała, jaki los powinni zgotować mu wpółwięźniowie. - Mam nadzieję, że są tam faceci, którzy zrobią na nim takie same zabiegi medyczne i mam nadzieję, że będą to robili aż umrze. I że nie będzie umierał szybko - mówiła. - To jedyny sposób, by cierpiał, bo ktoś taki pozbawiony jest uczuć - dodała.

Źródło: Matthew Stockman/Allsport/Getty Images Jamie Dantzscher jest jedną ze skrzywdzonych przez Nassara gimnastyczek