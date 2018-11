Mayweather zmierzy się z kickbokserem. "Pora na coś innego"





Foto: Reuters | Video: Reuters TV Mayweather przerywa emeryturę

Floyd Mayweather zarobił miliony w ringu, pozostał na nim niepokonany, ale wciąż jest mu mało wrażeń. Amerykański pięściarz wymyślił, że wyruszy do Japonii, by spróbować się z tamtejszym talentem w kickboxingu.

Dzielą ich 21 lat oraz różne style walki. 41-letni Mayweather to były mistrz pięciu kategorii wagowych. Z 50 pojedynków 27 zakończył nokautem. Za ostatnie zwycięstwo w zeszłym roku nad nad Irlandczykiem Conorem McGregorem, gwiazdą UFC, zarobił krocie. Twardych dowodów nie ma. Spekuluje się, że honorarium wyniosło ponad 200 milionów dolarów.



Były mistrz świata w Polsce. Oddał hołd legendom boksu Były bokserski... czytaj dalej » O takiej fortunie Tenshin Nasukawa może na razie pomarzyć. 20-latek póki co bije się w kickboxingu (27-0) i w MMA (4-0). I tu, i tu jest niepokonany.



- Chciałem zrobić coś innego, pokazać swoje umiejętności poza Stanami Zjednoczonymi, wziąć udział w walce, w której dam to, czego ludzie oczekują, czyli krew, pot i łzy - wyznał Mayweather.

Zgodził się od razu

Ponoć miał się zmierzyć z Khabibem Nurmagomedovem, zawodnikiem UFC, lub - znowu - z pięściarzem Mannym Pacquiao. Padło na zdolnego Japończyka, bo Amerykanin postanowił związać się kontraktem z federacją RIZIN, specjalizującą się w kickboxingu i mieszanych sztukach walki.



- To była niespodziewana propozycja, ale zgodziłem się bez wahania - zaznaczył Nasukawa. I dodał: - To największy moment w moim życiu, zamierzam zostać tym, który zmieni historię. Dokonam tego moimi pięściami, jednym uderzeniem.



Do walki dojdzie 31 grudnia w Saitamie. Na razie nie sprecyzowano, na jakich zasadach się odbędzie. Obozy mają to omówić w najbliższych tygodniach. Nie została ujawniona również gaża obu wojowników.