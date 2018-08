Poszli na kolację, wrócili z prostytutkami. Działacz przepraszał za zawodników





- Naruszyli reguły krajowego komitetu olimpijskiego - poinformował szef japońskiej delegacji po skandalu obyczajowym w tamtejszej reprezentacji w trakcie Igrzysk Azjatyckich. Czwórka koszykarzy, którym zarzuca się kontakt z prostytutkami, została odesłana do domu.

W tym roku impreza odbywa się w Indonezji. Ceremonia otwarcia miała miejsce w sobotę. Koszykarski turniej rozpoczął się kilka dni wcześniej. W czwartek Japończycy pokonali Katar. Po spotkali wybrali się na kolację. Właśnie tego wieczora podpadli.

"Czuję wstyd"

W pewnym momencie natknęli się na mówiącego po japońsku mieszkańca Dżakarty. To on zaproponował im bar, w którym jak się przypuszcza, mogli spotkać prostytutki. Koszykarze do hotelu wrócili po czterech godzinach. Razem z czterema kobietami, które zostały tam do rana.

O wszystkim poinformował szef japońskiej delegacji Yasuhiro Yamashita, który w poniedziałek pojawił się na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Polscy żeglarze obronili tytuł. Ósme złoto To już jest... czytaj dalej » Jak przekazał Yamashita, zawodnicy za swój wybryk zostali odesłani do domu. Na własny koszt. W drużynie zostało jeszcze ośmiu koszykarzy.

- Naruszyli reguły krajowego komitetu olimpijskiego - argumentował karę Yamashita, przepraszając jednocześnie wszystkich za zachowanie swoich zawodników.

- Czuję wstyd. Od teraz zamierzamy udzielać sportowcom dokładnych wskazówek dotyczących odpowiedniego zachowania. Oni powinni być wzorem, nie tylko na boisku, ale też przy innych okazjach - dodał.

11 tysięcy sportowców

Kłopoty dyscyplinarne w japońskiej drużynie miały już miejsce w przeszłości. W poprzednich igrzyskach usunięty został pływak, którego przyłapano na kradzieży kamery.

W indonezyjskich zawodach, które potrwają do 2 września, rywalizuje ponad 11 tysięcy sportowców ze wszystkich 45 krajów wchodzących w skład Azjatyckich Komitetów Olimpijskich.



Pierwsze igrzyska w 1951 roku gościła stolica Indii - New Delhi. W tym roku po raz pierwszy w historii imprezy zorganizowane zostały w dwóch miastach - stolicy Indonezji Dżakarcie i Palembang. Poprzednio Dżakarta była organizatorem zawodów w 1962 roku. Kolejne igrzyska gościć będzie w 2022 roku chińskie miasto Hangzhou, a 20. odbędą się w japońskiej Nagoi za cztery lata.