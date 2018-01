"Odpuśćmy, niech wszyscy przestaną oceniać". Siostra himalaisty dziękuje ratownikom





- Wielki szacunek dla nich za absolutną gotowość do narażenia swojego życia, żeby ratować Elisabeth i Tomka - siostra Tomasza Mackiewicza, który utknął na ośmiotysięczniku Nanga Parbat, dziękowała członkom akcji ratowniczej. Prosiła też o nieocenianie grupy za rezygnację z wejścia wyżej, po jej brata.

Odlecieli spod Nanga Parbat. "Elisabeth ma kłopoty ze sprawnością rąk" Polscy himalaiści... czytaj dalej » Czwórka himalaistów w niedzielę rano dotarła z Elisabeth Revol do bazy usytuowanej poniżej pięciu tysięcy metrów jednej z najniebezpieczniejszych gór.

- To bohaterowie, to coś niewyobrażalnego - dziękowała himalaistom Małgorzata Sulikowska. W czteroosobowej grupie ratowniczej byli Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala. To Bielecki i Urubko dotarli do Francuzki i zaczęli z nią zejście. Nie zdecydowali się iść dalej, bo załamywała się pogoda. Wzmagał się wiatr, według prognoz spodziewano się też opadów śniegu.



- Oczywiście serce pękło, gdy usłyszałam, że nie pójdą dalej, nie pójdą po Tomka. Ale to są takie góry i to takie, w których nie dane nam jest oceniać decyzje, bo to oni są na miejscu. Oni też nie mogą narazić się na pewną śmierć. Proszę wszystkich, niech przestaną oceniać. To nie jest przejście po Marszałkowskiej, to warunki ekstremalne, oni nie mieli aklimatyzacji na wysokości siedmiu tysięcy metrów. Odpuśćmy, podziękujmy im za to, co zrobili - poprosiła siostra Mackiewicza z pełnym zrozumieniem dla strategii grupy ratowniczej.

Nieudany atak

Revol i Mackiewicz próbowali zdobyć Nanga Parbat (8126 m). Francuzka odłączyła się od naszego himalaisty, który został około siedmiu tysięcy dwustu metrów, miał poważne problemy zdrowotne, nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Gdy ona schodziła, nie było od niego żadnego sygnału.

