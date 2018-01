"Po spotkaniu z Eli spędzili dużo czasu na górze, zanim zaczęli schodzić"





Himalaiści Adam Bielecki i Denis Urubko "dużo czasu czasu spędzili po spotkaniu z Eli (Elisabeth Revol) na górze, zanim zaczęli schodzić" - powiedziała we "Wstajesz i weekend" TVN24 Agnieszka Bielecka, siostra Adama Bieleckiego. Himalaistka chwaliła akcję ratunkową, dzięki której udało się ewakuować Francuzkę spod szczytu.

Bielecka podkreśliła, że 80 procent wypadków zdarza się przy schodzeniu i jest to niebezpieczny etap. - Jesteśmy już zmęczeni, jest trudniej, łatwiej popełnić jakiś błąd, ta ściana jest bardzo trudna - podkreśliła.

Odlecieli spod Nanga Parbat. "Elisabeth ma kłopoty ze sprawnością rąk" Polscy himalaiści... czytaj dalej » - Wielka radość była, jak dowiedziałam się, że dotarli do Eli. Wszyscy wiemy, że to był tak naprawdę początek akcji. Bardzo długo trwało, zanim zaczęli z nią schodzić - powiedziała.

Wyjaśniła, że prawdopodobnie Bielecki i Urubko musieli odpocząć po wielogodzinnym wchodzeniu na Nanga Parbat lub "musieli doprowadzić Elizabeth do stanu, w którym mogłaby współpracować".

Revol - jak powiedziała Bielecka - spędziła dwie noce bez namiotu, była głodna, odwodniona, miała odmrożenia.

- Dzisiaj rano, kiedy ojciec do mnie zadzwonił i powiedział, że dotarli wszyscy do (obozu) C1, to miałam takie poczucie, że jest dobrze, że to jest bardzo dobra wiadomość - relacjonowała.

"To jest niewyobrażalne"

Bielecka była pod wrażeniem akcji ratunkowej.

- To jest niewyobrażalne. To, co się tam wydarzyło... Ogromny szacunek dla całej ekipy ratowniczej. To jest niewyobrażalna sytuacja, wydawałoby się to niemożliwe. Tempo mieli niesamowite - powiedziała Bielecka.

Podkreśliła, że skład ekipy ratunkowej był "niesamowicie dobrany". Chwaliła decyzję, zgodnie z którą "dwóch najmocniejszych zawodników poszło do góry", a dwóch himalaistów pozostało w bazie, by przygotować powrót.

Ekipa z K2 na ratunek Mackiewiczowi i Revol

Ekipa himalaistów w składzie Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala, uczestnicząca w wyprawie na K2, szczycie odległym od Nanga Parbat w linii prostej o prawie 200 kilometrów, w sobotę ruszyła na ratunek Polakowi Tomaszowi Mackiewiczowi i Francuzce Elisabeth Revol, którzy utknęli pod szczytem Nanga Parbat.

"Normalnie w jeden dzień. Oni zrobili to w osiem godzin" - To wspinacze... czytaj dalej » Mackiewicz pozostał na wysokości około 7200 metrów. Revol zeszła do 6670 metrów.

W sobotę pod wieczór, mimo zapadających ciemności, wspinaczkę rozpoczęli Bielecki i Urubko, którzy około drugiej w nocy miejscowego czasu spotkali schodzącą z góry Revol. Udało się ją sprowadzić do obozu pierwszego na wysokości 4850 metrów, skąd wszyscy zostali ewakuowani helikopterami.

Mackiewicz po raz siódmy podjął próbę zdobycia zimą Nanga Parbat, a Revol po raz czwarty. Tym razem wyruszyli we dwójkę, działali w stylu alpejskim, sportowym, bez żadnego wsparcia ze strony tragarzy oraz nie mając tlenu w butlach.

Być może zdobyli Nanga Parbat zimą

"To, co zrobili Urubko i Bielecki, jest absolutnie nieprawdopodobne" - Tempo, w którym... czytaj dalej » 20 stycznia rozpoczęli wspinaczkę na wierzchołek, ale ostatecznie zeszli do obozu drugiego. 22 stycznia z nadesłanego przez Francuzkę SMS wynikało, że są w obozie trzecim, planują wyjście wyżej i atak szczytowy 25 stycznia. Tego dnia byli na wysokości około 8000 metrów i - według niektórych źródeł - stanęli na wierzchołku. W południe chmury przesłoniły kopułę szczytową, a polsko-francuska para w odwrocie utknęła na wysokości około 7400 metrów.

Nanga Parbat (8126 metrów) jest jednym z najbardziej wymagających ośmiotysięczników. Należy do szczytów wyjątkowo trudno dostępnych i niebezpiecznych. Świadczy o tym chociażby liczba dotychczasowych zdobywców, nieznacznie przekraczająca 300 osób.

Pod względem wypadków śmiertelnych "Naga Góra" zajmuje niechlubne, drugie miejsce, za K2 (8611 metrów). Historia podboju to przede wszystkim zmagania niemieckich alpinistów. Próby zdobycia wierzchołka w latach 1895–1950 pochłonęły 31 ofiar, a od 1953 roku drugie tyle. W środowisku alpinistów Nanga Parbat nazywana jest "zabójczą górą". Posiada największą wysokość względną na świecie - około 7000 metrów. Baza główna po stronie północnej znajduje się około 3600 metrów nad poziomem morza i jest najniżej położoną ze wszystkich baz pod ośmiotysięcznikami.