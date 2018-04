Nie ma dłoni, dostał kontrakt życia. Najszczęśliwszy futbolista świata





Foto: Kevin C. Cox/Getty Images | Video: Getty Images Shaquem Griffin dopiął swego

Ameryka ma nowego bohatera. Nazywa się Shaquem Griffin, nie ma dłoni, ale spełnia marzenia. Swoje i jemu podobnych, nigdy się niepoddających. Właśnie został graczem drużyny futbolu amerykańskiego Seattle Seahawks. To pierwszy w historii ligi NFL gracz z taką wadą kończyny, której bądź co bądź i tak musi używać do gry.

- Dosłownie mnie zatkało. Nie mogłem oddychać, nie wiedziałem, co powiedzieć. Nie potrafiłem wykrztusić z siebie ani słowa - wycedził dziennikarzom ESPN najszczęśliwszy futbolista świata.



Wybrano go w piątej rundzie draftu, tradycyjnego naboru do ligi spośród najbardziej utalentowanych graczy młodego pokolenia. Przypadł mu numer 141, dość niski, czyli Shaquem nie był najbardziej rozchwytywanym kandydatem do gry w NFL. Ale tu nie o numer chodziło, tylko o to, że 22-latek bez dłoni przebił się do najlepszych z najlepszych, dystansując długą listę konkurentów i to w pełni sprawnych. Spośród tłumu chętnych kluby wybrały 256 zawodników.

Źródło: Max Faulkner/Fort Worth Star-Telegram/TNS via Getty Images Shaquem Griffin, numer 141 draftu. Najszczęśliwszy futbolista świata

Hej, Shaquem. Jak leci?

Shaquem relację z draftu oglądał z najbliższymi w Dallas. Gdy usłyszał swoje nazwisko, zaniemówił. Za chwilę była szalona radość, wpadanie sobie w ramiona i łzy. Płakał on i jego starszy o minutę brat bliźniak, który jest już graczem Seahawks. Shaquill angaż otrzymał w zeszłym roku.



Taka radość, takie wzruszenie, a tutaj trzeba było odebrać telefon od szefa klubu z Seatlle Johna Schneidera.



- Hej, Shaquem. Jak leci? - usłyszał w słuchawce.

- Nie mogę w to uwierzyć - odpowiedział, próbując znaleźć słowa, żeby wyrazić to, co właśnie czuje.



Nie znalazł, więc Schneider dopowiedział za niego: - Tak, marzenia się spełniają.

Źródło: Kevin C. Cox/Getty Images 22-latek udowodnił, że można wszystko

Nóż w ręku i amputacja

Shaquem urodził się z poważnie zdeformowaną lewą ręką. Lekarze zdiagnozowali u niego tzw. zespół pasm owodniowych skutkujący niedokrwieniem części ciała. Dla malca oznaczało to ból, ból i jeszcze raz ból, bo czuł, że dłoń, jak opisywał po latach, wręcz "płonęła". Chłopiec pewnego dnia nawet chwycił za nóż kuchenny, żeby odciąć to, czego znieść już nie mógł. Powstrzymała go matka.

Decyzja mogła być jedna. Sprawę oddano specjalistom, wkrótce dłoń amputowano. Problem zniknął, ale niepełnosprawność została.

Co z tego, że Shaquem został bez dłoni, gdy pokochał sport. W liceum biegał, grał w baseball, ale głównie w futbol. Później świetnie radzący sobie z przeciwnościami losu chłopak zdobył stypendium sportowe, mógł iść na University of Central Florida.



Uwagę władz klubów NFL zwrócił podczas poprzedzających draft testów. Był rewelacyjny, w biegu na 40 jardów (nieco ponad 36 metrów) pobił 15-letni rekord. Do tego 105-kilogramowy ciężar wycisnął 20 razy. A przecież robił to z protezą!



Griffin występuje na pozycji linebackera, to tzw. wspomagający albo po prostu zawodnik grający w drugiej linii obrony.

Ktoś zapyta: chwila, ale jak on łapie piłkę? Nic trudnego, Shaquem pomaga sobie ramieniem, chwyt ma naprawdę pewny.



Shaquem Griffin only needs one hand to catch the rock (via @thecheckdown) pic.twitter.com/7pOF7DE8mZ — Fanatics View (@fanaticsview) 5 marca 2018





Można wszystko

I chce jednego. - Nie zamierzam być gościem od ckliwych historii. Zamierzam być futbolistą i to dobrym - podkreślił po historycznym wyborze.

Ma też pewne przesłanie: - Nie pozwól innym wmówić ci, że czegoś nie możesz.

Graczem Seattle Seahawks od niedawna jest Sebastian Janikowski, polski jedynak w NFL, który przez 18 lat grał w Oakland Raiders.