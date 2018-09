Dramat na polu golfowym. Kobieta trafiona w głowę





Dramatyczne sceny podczas Pucharu Rydera. Amerykański golfista Brooks Koepka trafił piłką jedną z kobiet, która oglądała zawody odbywające się we Francji.

Puchar Rydera to starcie golfistów z Europy i USA. Mecz z racji długiej tradycji, sięgającej lat 20. poprzedniego wieku, elektryzuje nie tylko świat golfa. 42. edycja imprezy rozpoczęła się w piątek pod Paryżem.



Było uzależnienie od seksu i leków, jest wielkie zwycięstwo Woodsa Czekał długie... czytaj dalej » I od razu od chwil grozy. Na piątym dołku Koepka wystrzelił kijem charakterystyczną białą piłkę. Ta poleciała daleko, niespodziewanie dotarła do obserwujących zawody kibiców. W końcu zatrzymała się na głowie jednej z kobiet, w okolicach jej prawego oka. Zaraz przy niej zjawili się już lekarze, do poszkodowanej popędził również Amerykanin, grający w parze z Tonym Finau przeciwko Justinowi Rose'owi i Jonowi Rahmowi.

"Było sporo krwi"

Według relacji świadków, Koepka był wstrząśnięty wypadkiem. Sam później wyznał, że czuł się okropnie. - Na jej twarzy było sporo krwi. Wyglądało jakby została trafiona prosto w oko. Mam nadzieję, że nie straciła wzroku lub się nie pogorszył - niepokoił się.



28-letni utytułowany golfista, zwycięzca tegorocznych turniejów US Open oraz US PGA, w ramach przeprosin podarował kobiecie swoją rękawiczkę, której używa w czasie gry. Osobiście ją podpisał.



- Poszkodowanej udzielono natychmiastowej pomocy. Kobieta pojechała do szpitala, ale w jej przypadku był to środek ostrożności. Lekarze potwierdzili, że obrażenia nie były poważne i nie doszło do złamania nosa, o czym informowały media - uspokoiła rzecznik Ryder Cup.

Źródło: PAP/EPA Skończyło się na strachu. Poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń