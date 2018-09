Polka najlepszą wspinaczką świata. "Wygrywa precyzja, nie szybkość"

Foto: EPA/PHILIPP GUELLAND Video: TVN24/Eurosport

Rudzińska: staję przed ścianą i robię swoje

14.09 | - Emocje dopiero opadają. Powoli dociera do mnie to, co się wydarzyło. Spodziewałam się tego, marzyłam o zwycięstwie. Wiedziałam, że jak nie teraz, to drugiej szansy w tym roku nie będzie. Do Austrii jechałam z myślą o wygranej - przyznała w rozmowie z TVN24 Aleksandra Rudzińska, mistrzyni świata we wspinaczce.

