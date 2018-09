Rowerem szybciej od startującego samolotu. Matka trójki dzieci ma rekord





Foto: instagram.com/firecycle/ | Video: instagram.com/firecycle/ Denise Mueller-Korenek pobiła rekord prędkości w jeździe rowerem

Duża fantazja, szalona odwaga. 45-letnia Denise Mueller-Korenek z Kalifornii popędziła rowerem dokładnie 183,93 mil na godzinę, co w kilometrach daje wynik 296. Skrupulatnie wyliczono, że to szybciej od prędkości startowej Airbusa A340.

Pani Denise była zawodniczką, ale po urodzeniu trzech synów - dzisiaj już dorosłych chłopów - karierę musiała przerwać.



Marzeń nie rzuciła.

"Jak taniec"

W roku 2016 została już najszybszą kobietą świata na rowerze, osiągając 236,5 km/h. Chciała zostać najszybszym człowiekiem, a to znaczyło, że musi przebić osiągnięcie Freda Rompelberga z roku 1995, wynoszące 268,7 km/h.

Źródło: instagram.com/firecycle/ Denise Mueller-Korenek w czasie bicia rekordu



Powstał "Project Speed". Dwa lata wyrzeczeń i fachowego treningu, pod okiem Johna Howarda. Próbę podjęła w niedzielę, na Bonneville Salt Flats w stanie Utah.



Rower, o wzmacnianych oponach obniżających środek ciężkości, uzbrojony w specjalną przekładnię, jechał tuż za osłoną aerodynamiczną, przymocowaną do samochodu przypominającego rakietę, dysponującego mocą 1000 koni mechanicznych.



- To była szalona jazda, jak taniec, jak latanie - mówiła potem rekordzista.



Pierwszy odnotowany rekord to 96,5 km/h, z roku 1899. Wyczynu tego dokonał Charles "Mile-a-Minute" Murphy, jadąc na przygotowanej trasie za parowozem.



Źródło: unbekannt PD-alt-100 Rok 1899, Charles "Mile-a-Minute" Murphy pędzi za parowozem