Dyskwalifikacje za kontakty z prostytutkami. "Zniszczyli reputację"





Foto: Getty Images | Video: Reuters Za wywołany skandal przeprosili szef japońskiej delegacji i sami zawodnicy

Kary posypały się po skandalu obyczajowym w japońskiej kadrze koszykarzy. Krajowa federacja zawiesiła czterech zawodników, którzy podczas odbywających się w Indonezji Igrzysk Azjatyckich mieli kontakty z prostytutkami.

18. edycję imprezy gości Dżakarta. To w stolicy Indonezji Yuya Nagayoshi (27 lat), Takuya Hashimoto (23), Takuma Sato (23) i Keita Imamura (22) po zwycięstwie z Katarem wybrali się na kolację. Koszykarze, ubrani w stroje reprezentacyjne, udali się przy okazji do dzielnicy "czerwonych latarni". Do hotelu wrócili z czterema kobietami, które zostały tam do rana.

"Zniszczyli wiarygodność"

Przyznał się do błędu, oddał medal Kajakarz Eivind... czytaj dalej » W ubiegłym tygodniu w tej sprawie została zwołana specjalna konferencja prasowa. Yasuhiro Yamashita, szef japońskiej delegacji, przekazał, że zawodnicy zostali odesłani do domu. Za skandal obyczajowy, rzecz jasna, przeprosił. Już w Tokio kajali się także winni zawodnicy.

W środę, gdy emocje nieco opadły, koszykarze usłyszeli, że zostali na rok zdyskwalifikowani przez krajową federację.

Prezes związku Yuko Mitsuya zaznaczył, że reprezentanci "zniszczyli reputację i wiarygodność japońskiego sportu". On aferę odczuje również finansowo. Na trzy miesiące obniżono jego wynagrodzenie o dziesięć procent.

Pozostałych ośmiu koszykarzy reprezentacji uczestniczy w indonezyjskim turnieju. W piątek zagrają z gospodarzami o siódme miejsce.

11 tysięcy sportowców

Dwa pokolenia na podium. Gimnastyczka łamie stereotyp Oksana... czytaj dalej » Problemy dyscyplinarne w japońskiej ekipie to nic nowego. Z poprzednich igrzysk usunięty został pływak, którego przyłapano na kradzieży kamery.

W indonezyjskich zawodach, które potrwają do 2 września, rywalizuje ponad 11 tysięcy sportowców ze wszystkich 45 krajów wchodzących w skład Azjatyckich Komitetów Olimpijskich.

Pierwsze igrzyska w 1951 roku gościła stolica Indii - New Delhi. W tym roku po raz pierwszy w historii imprezy zorganizowane zostały w dwóch miastach - stolicy Indonezji Dżakarcie i Palembangu. Poprzednio Dżakarta była organizatorem zawodów w 1962 roku. Kolejne igrzyska gościć będzie w 2022 roku chińskie miasto Hangzhou, a 20. odbędą się w japońskiej Nagoi za cztery lata.