Zawieszony na osiemdziesiąt meczów. Za doping





Jeden z najlepiej opłacanych graczy amerykańskiej ligi baseballa MLB Robinson Cano będzie długo odpoczywać od sportu. Pałkarz Seattle Mariners został zawieszony na osiemdziesiąt meczów. W jego organizmie wykryto niedozwolony środek. Sportowiec zaakceptował karę.

Cano to ośmiokrotny uczestnik Meczu Gwiazd MLB. W karierze zaliczył 305 home runów (odbicie piłki przez pałkarza i zaliczenie wszystkich czterech baz) i ponad 2400 tzw. hits (odbicie i zaliczenie przynajmniej pierwszej bazy). W 2009 roku - jeszcze w barwach New York Yankees - sięgnął po mistrzostwo ligi.

W połowie kontraktu

Osiągnięcia na baseballowym boisku w jego przypadku idą w parze z bajońskimi zarobkami. Cano ma za sobą połowę 10-letniego kontraktu z Mariners, na którego mocy zarobi 240 mln dolarów (ok. 7,5 mln złotych miesięcznie). Daje mu to miejsce wśród najlepiej opłacanych graczy MLB.

Ani osiągnięcia, ani niebotyczne zarobki nie uchroniły go jednak przed zawieszeniem, które nałożyła na niego komisja ligi. W jego organizmie wykryto zakazany środek, moczopędny furosemid (może być stosowany, by utrudnić wykrycie w organizmie narkotyków bądź do szybkiego zrzucenia wagi), za co odpokutuje absencją w 80 meczach swojej drużyny.

Wziął na Dominikanie

Cano przyznał się do zastosowania furosemidu podczas wizyty na rodzinnej Dominikanie. Zaakceptował nałożoną na niego karę.

"Houston, mamy mistrzostwo". Pierwsze w historii Niemal 50 lat... czytaj dalej » "Jesteśmy rozczarowani, że Robinson złamał zakaz stosowania tego środka. Jako klub w pełni popieramy działania ligi dotyczące programu Joint Drug Prevention and Treatment" - napisano w oświadczeniu klubu z Seattle. "Zawodnik wyjaśnił nam, co się stało, zaakceptował karę oraz przeprosił kibiców i kolegów z zespołu. Wspieramy go, by stawił czoła temu nowemu wyzwaniu" - dodano.

- Kiedy to (furosemid - red.) brałem, nie zdawałem sobie sprawy, że znajduje się na zakazanej liście. Oczywiście powinienem być bardziej uważny, ale świadomie nie zrobiłbym nic, żeby złamać zasady gry, którą kocham - oświadczył sam Cano.

Osiemdziesiąt meczów zawieszenia może działać na wyobraźnię. To kara niezwykle surowa, ale w realiach MLB było już kilka podobnych przypadków. Wszystko dlatego, że w samym tylko sezonie zasadniczym jedna drużyna rozgrywa 162 spotkania. Gra się tam niemal codziennie, bo ta część rozgrywek trwa od kwietnia do września.