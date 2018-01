Wyczerpana, ale uśmiechnięta. Elisabeth już pod opieką lekarzy





Foto: facebook.com/pakmountainnews | Video: tvn24 Revol jest pod opieką lekarzy

Ocalała na wzgórzach ośmiotysięcznika Nanga Parbat Elisabeth Revol dotarła już do Islamabadu. - Została podjęta przez helikopter, który wysłano specjalnie po nią - poinformował na antenie TVN24 Krzysztof Wielicki, szef wyprawy na K2. Drugi z helikopterów zabrał spod Nanga Parbat czteroosobową polską ekipę ratunkową.

W sobotę wieczorem, na wysokości około 6000 metrów do Revol dotarli zaangażowani w akcję ratunkową uczestnicy wyprawy na K2 - Adam Bielecki i Denis Urubko. Przez całą noc polscy himalaiści eskortowali ją do założonego niżej obozu. Nad ranem Francuzkę podjął śmigłowiec.

- Revol została podjęta przez helikopter, który wysłano z Islamabadu specjalnie po nią - mówił w TVN24 szef wyprawy na K2 Krzysztof Wielicki.

Francuska wylądowała w pakistańskiej stolicy około godziny 13.30 polskiego czasu. Na lotnisku przywitał ją francuski ambasador. Himalaistka była wyczerpana, wzruszona, ale zarazem niezwykle szczęśliwa. - Teraz przebywa w szpitalu, gdzie jest pod opieką lekarzy - informował Wielicki.





U zbocza ośmiotysięcznika Revol walczyła o życie przez ostatnie kilkadziesiąt godzin. Mimo licznych obrażeń, między innymi odmrożonych stóp, próbowała schodzić o własnych siłach.

Polak został

"Nanga to było jego marzenie. Tomek został na górze, którą tak kochał" - Była... czytaj dalej » Nanga Parbat próbowała zdobyć razem z Tomaszem Mackiewiczem. Polski himalaista przebywał jeszcze wyżej niż Revol. Ratownicy nie zdecydowali się pójść po Polaka ze względu na fatalne warunki.

"Ze względu na pogarszającą się pogodę, nie ma już żadnych szans na akcję ratunkową po Tomasza Mackiewicza, który znajduje się na Nanga Parbat na wysokości około 7200 m - poinformował w sobotę kierownik komitetu organizacyjnego wyprawy na K2 Janusz Majer.

Polacy przenocują w Skardu

Czterej członkowie ekipy ratunkowej, oprócz Bieleckiego i Uzubko, także Jarosław Botor i Piotr Tomala, zostali śmigłowcem przetransportowani spod Nanga Parbat do bazy wojskowej w Skardu. Tam spędzą noc. W poniedziałek powinni powrócić do bazy pod K2.

- Jest już późno, poza tym warunki nie są do latania - mówił Wielicki.

Byli na wysokości około 8000 m

20 stycznia Revol i Mackiewicz rozpoczęli wspinaczkę na wierzchołek, ale ostatecznie zeszli do obozu drugiego. 22 stycznia z nadesłanego przez Francuzkę SMS wynikało, że są w obozie trzecim, planują wyjście wyżej i atak szczytowy 25 stycznia. Tego dnia byli na wysokości około 8000 m i - według niektórych źródeł, a przede wszystkim Revol - stanęli na wierzchołku. W południe chmury przesłoniły kopułę szczytową, a polsko-francuska para w odwrocie utknęła na wysokości ok. 7400 m.



Nanga Parbat (8126 m) jest jednym z najbardziej wymagających ośmiotysięczników. Należy do szczytów wyjątkowo trudno dostępnych i niebezpiecznych. Świadczy o tym chociażby liczba dotychczasowych zdobywców, nieznacznie przekraczająca 300 osób.