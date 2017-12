Video: tvn24

Polska przygotowuje się na Sydney-Hobart

10.11 | Ocean Challenge Yacht Club będzie trzecią polską załogą, która wystartuje w słynnym klasyku Sydney-Hobart. - To wyjątkowe wydarzenie, ukoronowanie dotychczasowych karier - powiedzieli we Wstajesz i Weekend" kilka dni przed wylotem do Australii członkowie ekipy Przemysław Tarnacki i Piotr Zygo.

»