Polacy rządzą w powietrzu. Zaczęli w Bernie, wylądowali pod Grunwaldem





Po 35 latach Polacy znów zdobywcami Pucharu Gordona Bennetta. To najbardziej prestiżowe trofeum w zawodach balonowych. - Wygraliśmy strategią - podkreślili Mateusz Rękas i Jacek Bogdański, którzy byli gośćmi "Wstajesz i wiesz".

Puchar Gordona Bennetta, nazwanego od imienia milionera i jego pomysłodawcy, organizowany jest od 1906 roku. Do tej pory Polacy zdobyli go pięć razy, ostatni w 1983 roku.



W tegorocznej edycji wzięło udział 20 załóg z 11 krajów. Start wyznaczono w Bernie. Na koniec cieszyli się Rękas i Bogdański. W czasie 58 godzin pokonali 1145 kilometrów.

Poczekali na właściwy wiatr

Drugie miejsce zajęli Amerykanie (916,73 km), trzecie Niemcy (840,59 km), a czwarte druga z polskich ekip - Krzysztof Zapart i Krzysztof Borkowski (804,98 km).



- Chodzi o to, żeby pokonać jak największą odległość w jak najkrótszym czasie, mierzoną w linii prostej od miejsca startu do miejsca lądowania. Wszystkie załogi startują z tego samego miejsca, dostają taką samą ilość gazu - wyjaśnił w skrócie zasady balonowej rywalizacji Rękas.



W tym roku, z uwagi na warunki meteorologiczne, załogi wybrały różne warianty lotu. W efekcie balony rozproszyły się po całej Europie.



- Wybierano różne strategie. Część poleciała do Włoch, część do Francji. Tam się skończył wiatr i trzeba było zakończyć lot - relacjonował Bogdański. - My wygraliśmy strategią. W pewnym momencie zatrzymaliśmy się na 36 godzin, krążyliśmy po Alpach. Niemal staliśmy w miejscu - tłumaczył.



Polacy czekali na odpowiedni wiatr. Wtedy ruszyli. - Bo wybiera się takie wysokości, na których wiatry poruszają się w tym kierunku, w którym chcemy się poruszać - dodał Bogdański.

Wygrali z Niemcami, finisz pod Grunwaldem

Zwycięzcom najwyżej udało się wznieść na wysokość 5700 metrów.

Na miejsce lądowania wybrali historyczne pole bitwy pod Grunwaldem, niedaleko Ostródy. - Naszymi największymi konkurentami była załoga niemiecka, to dodawało smaczku wszystkiemu - przyznali z uśmiechem zwycięzcy, zwracając na historyczny kontekst zawodów.